Удалять или нет: что делать с зубами мудрости, если они не беспокоят

Зубы мудрости относятся к рудиментарным органам, утратившим функциональность в ходе эволюции, но у некоторых людей "восьмерки" растут правильно и работают в полной мере, как и остальные зубы. Что делать с зубами мудрости, если они не беспокоят — корреспондентам Федерального агентства новостей рассказал стоматолог Алексей Смирнов, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI.По словам врача, есть несколько причин для удаления рудиментов. Первая причина — кариес, которому часто подвержены "восьмерки", расположенные в дальних частях ротовой полости, и, соответственно, очищаемые в недостаточной степени. "Люди уделяют чистке зубов мудрости не так много внимания, поэтому они быстрее разрушаются из-за кариеса. Зубы мудрости могут не болеть даже при значительном разрушении, но, тем не менее, быть очагом инфекции", — пояснил стоматолог.Другая причина удалить рудиментарные зубы — их неправильное пространственное расположение. Часто "восьмерки" растут в сторону или под наклоном, что способствует прикусыванию щеки и другим проблемам. Плюс, зубы мудрости могут подпирать "семерки" и "шестерки"."Если у человека полностью прорезались "восьмерки", то удалить их можно за несколько минут. Если зубы мудрости разрушены, то процедура удаления несколько сложнее. В самых сложных случаях придется провести в кресле стоматолога полчаса и больше, однако бояться этого не стоит — благодаря современной анестезии вы не почувствуете боли", — добавил врач.