Перепады температуры: как справиться с метеочувствительностью

Ухудшение самочувствия и головные боли при резких перепадах погоды обычно называют метеочувствительностью.Однако проблемы со здоровьем могут наблюдаться и у абсолютно здоровых людей, если за сутки температура воздуха прыгнула на 10-15 градусов или солнечная погода резко сменилась на штормовой ветер и ливни.Как помочь организму пережить такие перепады и оставаться в работоспособном состоянии – читайте в материале ниже.Что такое метеочувствительностьМетеочувствительностью обычно называют реакции организма на воздействие погодных факторов. Это могут быть резкие перепады, сильный ветер или пасмурная погода. Также таким термином обозначают реакцию организма человека на магнитные бури.Еще одной причиной реакции организма на погодные условия может стать изменение атмосферного давления.Как считают медики, причиной метеочувствительности может стать ослабление иммунитета, наличие хронических заболеваний – гипертония и сердечно-сосудистые проблемы, пожилой возраст. И по факту, человек реагирует не на саму погоду, а на резкие колебания и изменения.Как проявляется метеочувствительностьУ каждого человека симптомы могут быть индивидуальные и это зависит от возраста, характера хронических заболеваний и состояния здоровья на данный момент.Основные симптомы:Боль в суставахМигрень или головные болиПотеря аппетита, тошнотаУсталость, сонливость, апатияГоловокружение, шум в ушах, боль в глазахРезкие скачки давленияОбострение хронических заболеванийНарушения сердечного ритмаАгрессия, повышенная эмоциональностьНервозы и расстройства психического спектраКак выжить во время перепадов погодыОсновные советы врачей – снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, высыпаться, больше дышать свежим воздухом и правильно питаться.Кажется, что все просто? Но увы, в реальной жизни все намного сложнее, так как выспаться порой невозможно из-за внешних факторов и обязанностей, на свежий воздух погулять под дождем не выйдешь, а от нагрузок избавиться невозможно, так как есть работа и семья.И все же, если вас регулярно «разбивает» при перепадах погоды, постарайтесь следовать этим правилам.1. Ночной сон должен быть не менее 7-8 часов. Установите свой график отхода ко сну и пробуждения.Кому-то удобнее засыпать ровно в 22:00, а кто-то ворочается до 24:00. Определите свои параметры и строго их придерживайтесь, пока организм к ним не привыкнет.2. Перед сном не листайте ленты социальных сетей, не смотрите телевизор, уберите все, что может возбуждать вашу нервную систему.Примите расслабляющую ванну, выпейте стакан молока или травяной чай, почитайте спокойную книгу, включите легкую приятную музыку. Некоторым помогают прогулки на воздухе за час до сна.3. Постарайтесь полноценно и сбалансировано питаться. Необязательно есть только сырые овощи – прислушайтесь к своему организму.А перед сном уберите из рациона тяжелую и жирую пищу – она не даст отдохнуть вашему желудку. При необходимости – посоветуйтесь с врачом и добавьте комплекс витаминов.4. Тренируйте кровеносные сосуды. Для этого подойдут регулярные посещения сауны и контрастный душ по утрам.5. Выходите на свежий воздух каждый день хотя бы на 30 минут. Даже вылазка в магазин за хлебом сгодится – просто пойдите самой дальней дорогой.Выходите в дождь, ветер, снег и морозы – одевайтесь с учетом погоды и вперед. Это поможет организму адаптироваться к перепадам температуры.6. Употребляйте достаточное количество жидкости. Кроме обычной воды пейте соки, чаи из трав, компоты, морсы.7. При хронических заболеваниях проходите регулярно осмотры у врачей, придерживайтесь схемы лечения и не пропускайте прием необходимых лекарств.8. Не забывайте делать зарядку по утрам. Пусть это будет 10-15 минут с легкими упражнениями, но вы сразу почувствуете себя лучше. Занимайтесь и другим спортом – отлично помогает бассейн.9. Внимательно относитесь к своему психоэмоциональному состоянию. Постарайтесь меньше нервничать по каждому поводу, избегайте стрессов и конфликтов. Займитесь медитацией, больше читайте.