Оливковое масло может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно подсчётам, люди происходят оливковое масло уже порядка 6000 лет. Первые появившись, оно стало основным потребительским товаром и использовалось для приготовления пищи, чистки и в качестве духов. Древние греки считали оливковое масло жидким золотом. Гиппократ заявлял о целебных свойствах этого продукта.Согласно колоссальному количеству исследований, оливковое масло может помочь в снижении риска развития сердечно-сосудистых патологий. Объясняется это тем, что такое масло богато мононенасыщенными жирами. Они способствуют снижению уровня холестерина в крови.Новые исследования помогли расширить понимание влияния оливкового масла на здоровья. Выяснилось, что увеличение потребления этого масла может поспособствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и имеет ряд других положительных эффектов.Благодаря исследованиям удалось обнаружить, что риск смерти от сердечно-сосудистых патологий при регулярном значительном употреблении оливкового масла снижается на 20%. Также снижается риск развития рака и снижения когнитивных функций человека.