Оливковое масло может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Согласно колоссальному количеству исследований, оливковое масло может помочь в снижении риска развития сердечно-сосудистых патологий. Объясняется это тем, что такое масло богато мононенасыщенными жирами. Они способствуют снижению уровня холестерина в крови.
Новые исследования помогли расширить понимание влияния оливкового масла на здоровья. Выяснилось, что увеличение потребления этого масла может поспособствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и имеет ряд других положительных эффектов.
Благодаря исследованиям удалось обнаружить, что риск смерти от сердечно-сосудистых патологий при регулярном значительном употреблении оливкового масла снижается на 20%. Также снижается риск развития рака и снижения когнитивных функций человека.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий