«Много бед»: врач назвал главное отличие «омикрона» от других штаммов
"Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. — Прим. ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее", — подчеркнул Кондрахин.
Медик отметил, что в отличие от "дельты" при "омикроне" не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также, по его словам, при этом штамме инфекция не опускается в легкие, как при дельта-штамме, а остается в бронхах.
"В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры", — уточнил врач.
Кондрахин заключил, что омикрон-штамм может "наделать много бед" в случае резкого роста заболеваемости.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
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