Чем питаться перед нырянием в прорубь

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Накануне крещенских купаний нужно обращать особое внимание на свою диету. Эксперт в области здорового питания Елена Соломатина рассказала, как диетически подготовиться к экстремальному времяпрепровождению.Сейчас в рационе человека, который планирует окунуться в прорубь в крещенские купания, должно присутствовать много продуктов питания, обеспечивающих энергию. Кроме того, они должны иметь и хорошую усваиваемость, поскольку погружение в ледяную воду представляет собой тяжелейший стресс для организма. В этот момент, как полагает врач-диетолог, наши тела предельно мобилизуются и нуждаются в дополнительных приливах энергии.Вот почему нам требуются продукты питания, которые быстро перевариваются организмом и не требуют от него больших затрат. А потому вредное красное мясо, к примеру, употреблять в этот период не стоит, так как для его усвояемости организм затрачивает много усилий. Перед нырянием в прорубь подойдёт какой-нибудь омлет с овощной заправкой, куриное мясо или индейка и лёгкий гарнир. Ещё больший эффект даст жирная рыба, которая содержит полезные кислоты и прекрасно переваривается.Известно, что жирные кислоты Омега-3 усиливают термогенез, то есть помогают довольно эффективно согреваться. Достаточное количество этих кислот в грецких орехах и в жирных сортах рыбы, а также в авокадо. Также рекомендуется налегать на кашу, в которой тоже немало компонентов, обеспечивающих нас энергией и гликогеном. А вот согреваться спиртными напитками, как перед нырянием в прорубь, так и после этого не следует. Алкоголь обеспечивает ощущение согрева, но оно является ложным, и человек может довольно легко обморозиться, даже не заметив этого. Согреваться после купания можно горячими напитками вроде чая.