Вещества из кожуры цитрусовых могут эффективно понижать высокий холестерин

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Исследователи допускают, что соединения, содержащиеся в кожуре цитрусовых, могут понижать высокий уровень вредного холестерина до 40 процентов.Высокий уровень холестерина характеризуется избыточной концентрацией липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина, циркулирующего в крови. Когда молекулы этого типа жира прикрепляются к стенкам артерий, они сужают просвет, ограничивая пространство для прохождения крови. Последствием такого процесса может стать инфаркт или инсульт, почечная или легочная недостаточность. Исследование, о котором пишет Science Daily, показывает: антиоксидантные соединения, содержащиеся в кожуре цитрусовых, могут стать эффективным органическим средством снижения высокого уровня холестерина. Ученые даже оговариваются, что эти вещества могут действовать более эффективно, чем некоторые лекарства.В частности, речь идет о таких соединениях из кожуры цитрусов, как полиметоксилированные флавоны.Ведущий автор исследования, доктор Эльжбета Куровска, уточнила:«Исследование показало, что полиметоксилированные флавоны (ПМФ) обладают самым мощным эффектом снижения уровня холестерина. Мы считаем, что они могут конкурировать своим эффектом снижения уровня холестерина с некоторыми лекарствами без риска побочных эффектов».Вышеназванные вещества были обнаружены в различных цитрусовых плодах (наиболее распространенную форму антиоксидантов содержит кожура мандаринов и апельсинов). По версии ученых, механизм действия ПМФ осуществляется путем ингибирования синтеза холестерина и триглицеридов в печени.