Пение может стать одним из простых способов улучшить здоровье

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Ученые констатируют, что пение может быть эффективным способом улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, а также психоэмоциональное здоровье.Занятия пением могут стать одним из простых способов улучшить свое здоровье. Исследование неврологов под руководством доктора Тони Стефферт показало, что пение является хорошим способом тренировать сердце, в этом плане оно сопоставимо с эффектом тренировок в спортзале.«Пение в течение четырех минут может увеличить частоту сердечных сокращений до скорости сжигания жира 139 ударов в минуту. Во время группового пения, как и во время караоке, частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту, что эквивалентно кардиозоне высокой интенсивности», - констатируют ученые.Помимо того, пение способно активизировать синтез дофамина, благодаря которому улучшается сон, становится позитивным психологический настрой. По словам исследователей, исполнение любимых песен формирует эффект устойчивого удовольствия, сопоставимого с тем, что наблюдается у людей, занимающихся медитациями.Прилив удовольствия и умственного расслабления в сочетании с увеличением частоты сердечных сокращений во время пения оказывает исключительно позитивный эффект в отношении разума и тела, резюмируют авторы работы.