Пение может стать одним из простых способов улучшить здоровье
Занятия пением могут стать одним из простых способов улучшить свое здоровье. Исследование неврологов под руководством доктора Тони Стефферт показало, что пение является хорошим способом тренировать сердце, в этом плане оно сопоставимо с эффектом тренировок в спортзале.
«Пение в течение четырех минут может увеличить частоту сердечных сокращений до скорости сжигания жира 139 ударов в минуту. Во время группового пения, как и во время караоке, частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту, что эквивалентно кардиозоне высокой интенсивности», - констатируют ученые.
Помимо того, пение способно активизировать синтез дофамина, благодаря которому улучшается сон, становится позитивным психологический настрой. По словам исследователей, исполнение любимых песен формирует эффект устойчивого удовольствия, сопоставимого с тем, что наблюдается у людей, занимающихся медитациями.
Прилив удовольствия и умственного расслабления в сочетании с увеличением частоты сердечных сокращений во время пения оказывает исключительно позитивный эффект в отношении разума и тела, резюмируют авторы работы.
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