Терапевт Асанов: определенные продукты улучшают защиту от ковида
В комментарии врача прозвучало мнение о пользе белковых продуктов в деле поддержания работы иммунной системы и защиты от сезонных заболеваний, включая ковид.
«В рационе должны непременно быть рыба, говядина, печень, яйца. Особенно эти продукты показаны людям с ослабленным иммунитетом», - заметил терапевт Асанов.
Медик уточнил, что названные им продукты способствуют уменьшению воспалительной реакции в легких.
Орехи. Их Тимур Асанов также посоветовал есть для улучшения защиты организма от ковида – в их случае оздоровительный эффект обеспечивается жирными ненасыщенными кислотами.
Пробиотики. Продукты с пробиотиками тоже должны присутствовать в меню, чтобы обеспечивать более эффективную профилактику заражений. Асанов рекомендует употреблять кисломолочные изделия.
Иммунные активаторы. Говоря о продуктах, способных стимулировать иммунную активность, терапевт заявил, что
«в рацион стоит включить имбирь, чеснок, ягоды и специи».
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