Названы пищевые добавки, которые могут быть опасны для здоровья

Избыток витаминов так же опасен, как и дефицит.Принимаете витамины и думаете, что все они полезны для вас? Подумайте еще раз – многие из них опасно употреблять.Какие витамины могут быть опасными для здоровья.Опасные для здоровья витаминыУпотребление витаминных добавок не лишено риска. Фактически, почти о 60 тысячах случаев токсичности витаминов сообщают ежегодно в Центры контроля отравлений только в США.«Существует много рекламы витаминно-минеральных добавок. Люди слышат об исследованиях в интернете или телевидении и думают, что все витамины полезны и нужны. Существует много чрезмерного и неправильного использования», – рассказала Кэтрин Такер, доктор философии, профессор и директор Центра здоровья населения в Университете Массачусетса Лоуэлл.Злоупотребление и чрезмерное употребление витаминных добавок обусловлено рядом необоснованных предположений:витаминные добавки якобы необходимы;витамины безопаснее или важнее для здоровья, чем прописанные лекарства, и пациенты могут самостоятельно управлять использованием добавок без указаний врача.А некоторые витамины стоит особенно осторожно использовать. Ведь их передозировка может вызвать серьезные последствия.Витамин А«Витамин А является одним из лучших примеров острой витаминной токсичности», – сказал доктор Гуаллар.В отличие от водорастворимых витаминов, избыток которых выводится с мочой, жирорастворимые витамины, такие как А, сохраняются в организме в течение более длительного периода времени. Хотя те, кто принимает витамин А, могут быть обеспокоены тем, что они не получают достаточного количества этого питательного вещества, на самом деле чаще происходит наоборот: в общем, организм усваивает витамин А очень эффективно, однако ваше тело не может избавиться от витамина А.Если вы принимаете больше добавок, чем нужно вашему организму, он накапливается, что приводит к потенциально серьезным проблемам со здоровьем.«Особенно пожилым людям не следует принимать витамин А. Вместо того, чтобы иметь проблемы с усвоением витамина А, они имеют проблемы с выведением витамина А, поэтому он может стать токсичным и скапливаться в вашей печени», – сказала доктор Такер.Витамин ЕКроме растворимости, еще одним ключевым показателем чрезмерного употребления витаминов и потенциальной токсичности является разница между рекомендованной диетической нормой витамина (RDA) и количеством поставляемого в добавке, что находится на полке аптеки.«С витамином Е количество, которое люди получают в самых распространенных добавках, примерно в 20 раз превышает количество, которое вы получаете с пищей», – сказал доктор Гуаллар.В краткосрочной перспективе высокий уровень витамина Е может повлиять на свертывание крови и образование тромбоцитов. В долгосрочной перспективе высокий уровень витамина Е может быть связан с раком предстательной железы и более высокими показателями общей смертности.Фолиевая кислота или витамин В9Также известный как фолат, он очень важен, если вы планируете забеременеть, чтобы предотвратить дефекты нервной трубки у ребенка. Однако диетологи обеспокоены тем, что население в настоящее время принимает слишком много фолиевой кислоты, что может иметь серьезные негативные последствия для нервной системы.Рекомендуемая норма фолиевой кислоты для взрослых составляет 400 мкг, однако безопасная верхняя граница, установленная Национальной академией медицины, составляет лишь 2-1/2 этого количества, 1000 мкг.По словам доктора Такера, легко переусердствовать с фолиевой кислотой, потому что многие обычные продукты, такие как сухие завтраки и рафинированные зерна, уже обогащены фолиевой кислотой. Исследования уже давно установили, что слишком много фолиевой кислоты может маскировать дефицит витамина B12, но теперь исследователи обнаруживают, что среда с высоким содержанием фолиевой кислоты/низким содержанием витамина B12 также может привести к повреждению нервов.Витамин DСреди добавок витамин D на данный момент является одним из самых противоречивых. Используя общий порог, установленный Национальной медицинской академией (бывший Институт медицины), более одной трети взрослых в США имеют дефицит витамина D. А витамин D имеет решающее значение для крепких костей, особенно для тех, кто живет в северном климате и ограниченно находится на солнце.Дефицит витамина D связан со снижением плотности костей (остеопороз), повышенным риском переломов.И, как и с другими добавками, больше не значит лучше с витамином D. Чрезмерный уровень витамина D может повысить уровень кальция в крови, что приведет к кальцификации сосудов и тканей и в конечном итоге повредит сердце, кровь, сосуды, почки. Это также связано с большим риском рака в некоторых местах, как поджелудочная железа, и более высокими показателями смертности от любой причины.Витамин В6Самая распространенная доза в таблетках витамина B6 в 76 раз превышает количество B6, которое взрослый человек должен получать ежедневно.Нечасто можно найти таблетки, которые обеспечивают в 200 или даже 350 раз больше рекомендуемой диетической нормы. Как и фолат, другой витамин B, хроническое чрезмерное употребление витамина B6 может привести к повреждению нервов, что включает атаксию или потерю контроля над движениями тела.Слишком много витамина B6 также может вызвать ряд других проблем, от поражений кожи до желудочно-кишечных проблем, таких как тошнота и изжога.