Что произойдет с организмом, если есть бананы каждый день

2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений.Бананы занимают третье место в десятке самых полезных фруктов в мире. Они питательны, полезны и вкусны, содержат много необходимых для организма питательных веществ.Про пользу бананов рассказала доктор из США Люсия Гарсия.Бананы сделают вас счастливееПо словам эксперта, бананы богаты триптофаном, который в организме превращается в серотонин.Серотонин может увеличить чувство счастья и благополучия и помогает людям легко заснуть.Кроме того, бананы богаты пантотеновой кислотой, гормоном счастья в организме, который снимает стресс, устраняет проблемы и помогает чувствовать себя счастливыми и довольными.Поэтому во многих странах бананы также называют «счастливыми фруктами» .Могут ли бананы повышать уровень сахара в крови?По словам врача, банан средней длины содержит 14 граммов сахара и 6 граммов крахмала, но гликемический индекс бананов невысокий. Умеренное употребление бананов не повысит уровень сахара в крови.Бананы богаты пищевыми волокнами. Один банан средней длины может обеспечить около 3 граммов пищевых волокон, которые могут ускорить перистальтику желудочно-кишечного тракта и вывести токсины и мусор.Также фрукт богат калием и магнием — незаменимыми микроэлементами для организма. Банан среднего размера содержит 420 мг калия и 32 мг магния.Бананы содержат флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами, регулирующими иммунную систему и замедляющими процесс старения организма.«Съедание 2–3 бананов в день не сделает вас толстым… 2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы», — заключила врач.