Гинцбург заявил, что "омикрон" нельзя считать однозначно более легким штаммом
Как подчеркнул Александр Гинцбург, нельзя утверждать однозначно, что штамм "омикрон" вызывает менее тяжелое течение COVID-19. "По опубликованным данным — "омикрон" переносится легче, но речь идет о данных из европейских стран, где вакцинировано шестьдесят-восемьдесят процентов населения, а у нас вакцинированных значительно меньше. Поэтому однозначно говорить нельзя. Возможно, у непривитых будет в том числе и тяжелое течение", — пояснил глава Центра Гамалеи.
Гинцбург добавил, что россиян, привившихся "Спутником V", новый штамм, вероятнее всего, вообще не затронет. Вакцинация, как в один голос твердят специалисты, остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19.
Согласно актуальным данным, уровень коллективного иммунитета в Российской Федерации составляет пятьдесят шесть процентов. Считается, что для победы над пандемией коронавируса этот показатель должен быть доведен хотя бы до восьмидесяти процентов.
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Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
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