Врач пояснил, зависит ли лечение коронавируса от штамма

В мире существует целый ряд распространенных штаммов коронавирусной инфекции — последним новым штаммом, заразившим множество людей, стал "омикрон", запустивший новый виток пандемии. Различается ли лечение при заражении тем или иным штаммом COVID-19? Об этом корреспондентам информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело" рассказал врач Сергей Грошев, кандидат медицинских наук.Как отметил Грошев, лечение любой болезни может быть этиотропным, патогенетическим и симптоматическимм. В первом случае врачи пытаются устранить причины заболевания, во втором — воздействуют непосредственно на механизм развития патологического процесса, и в третьем — устраняют признаки и проявления болезни.В отношении коронавирусной инфекции применяются все три группы способов — существуют противовирусные лекарства с доказанной эффективностью, плюс, есть патогенетическое и симптоматическое лечение, которое постоянно развивается с начала пандемии. Если говорить об эффективности существующего лечения в отношении нового штамма "омикрон", то, например, делать выводы о результативности применения противовирусных препаратов в отношении "омикрона" пока рано."Патогенетическое лечение сохраняет эффективности вне зависимости от штамма вируса, а симптоматическое лечение может потребовать коррекции. Все зависит от того, какие симптомы наблюдаются у пациента. Мы знаем, что при "омикроне" чаще фиксируются такие симптомы, как насморк или головная боль, и, соответственно, симптоматическое лечение будет направлено на эти факторы", — добавил врач.