Сердечный приступ: доктор Пульде советует тип питания для снижения его риска

По словам доктора Алоны Пульде, переход к питанию цельными продуктами на растительной основе может принести много пользы сосудам и сердцу.Врач Алона Пульде советует как можно чаще употреблять в пищу цельные растительные продукты. Медик констатирует, что тип питания, в котором большую часть составляют именно такие продукты, может эффективно улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Например, за счет того, что оно эффективно способствует снижению артериального давления и уровня холестерина.В целом, благодаря такому питанию, снижается риск сердечных приступов.Врач объяснила, что необработанная или малообработанная растительная пища менее калорийна, при этом отличается высокой плотностью питательных веществ, содержанием клетчатки и воды. Все это помогает лучше регулировать сигналы голода, препятствует перееданию, способствует потере лишнего веса. Таким образом снижается риск развития тех нарушений, которые ведут к инфаркту – гипертонии, высокого уровня холестерина, ожирения.Другие преимущества данного типа питания включают нормализацию уровня сахара в крови, улучшение здоровья кожи, уменьшение воспаления, улучшение кровообращения, более здоровый кишечный микробиом, поскольку большая часть иммунных клеток организма живет именно в кишечнике, наличие надежного микробиома помогает поддерживать оптимальное здоровье иммунной системы, дополнила доктор Пульде.