Пять продуктов для тех, кому нужно срочно поднять настроение

Может ли еда поднять нам настроение даже облегчить симптомы депрессии?«Мы – это то, что мы едим», — гласит старая мудрость. И в самом деле, правильное питание помогает нам не только выглядеть и чувствовать себя хорошо, но и быть более собранными, концентрированными, эффективными. А также – справляться с плохим настроением и даже депрессией. Мы составили небольшой список продуктов, которые могут стать настоящей «скорой помощью» для нашего настроения.Бразильские орехиВ этих орехах много селена – микроэлемента, без которого мы становимся раздражительными, нервными и быстрее устаем. Всего три ореха в день восполнят дефицит селена, поддержат сердце и улучшат настроение.БананыВитамин В6, которого очень много в этих фруктах, необходимы для успешного синтезирования серотонина – гормона хорошего настроения. А еще в бананах много калия, который нужен не только для здоровья сердца, но и для поддержания здоровья нервных клеток.ЧерникаЕсли вы заботитесь о своем ментальном здоровье и занимаетесь профилактикой возрастной деменции, вам никак не обойтись без черники. В этих ягодах много антоцианов, которые обладают антиоксидантными и противосполительными свойствами, помогают противостоять снижению когнитивных способностей, улучшают кратковременную память и даже нормализируют координацию движений.ЯйцаЭти суперполезные продукты буквально нашпигованы витаминами группы В, которые помогают предотвратить развитие депрессии и улучшают настроения. А еще в яйцах много холина, который необходим для нормальной работы мозга и особенно – тех его центров, которые отвечают за кратковременную и долговременную память.ГречкаГречневая каша должна быть обязательно на вашем столе, если в последнее время вы заметили повышение тревожности. Цинк, фосфор, магний и витамин В, которых много в гречке, улучшают кровоснабжение и ускоряют передачу импульсов в мозговых клетках. Поэтому гречка не только снижает тревожность, но и улучшает сон и даже уменьшает головную боль.