Названы симптомы тахикардии, которые нельзя игнорировать
Тахикардия – это состояние, при котором частота сердечных сокращений составляет более 100 ударов в минуту. По словам врачей, вызвать его могут многие типы нерегулярных сердечных ритмов (аритмии).
Обычно учащенное сердцебиение не является причиной для беспокойства. Например, частота сердечных сокращений повышается во время физических упражнений или в ответ на стресс. Как правило, никаких симптомов или осложнений тахикардия не вызывает. К серьезным проблемам могут привести лишь некоторые виды состояния при отсутствии лечения.
В целом тахикардия имеет несколько признаков:
ощущение учащенного сердцебиения или сильного стука в груди;
боль в груди;
головокружение;
одышка;
частый пульс.
У некоторых людей с тахикардией нет никаких симптомов, и состояние выявляют только при физическом осмотре или обследовании сердца по другой причине.
Когда обращаться к врачу
Медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу, если появились слабость, одышка, головокружение или дискомфорт в груди. Например, тип тахикардии, называемый фибрилляцией желудочков, может привести к резкому падению кровяного давления. Коллапс может произойти в течение нескольких секунд, в результате чего пульс остановится.
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