Названы симптомы тахикардии, которые нельзя игнорировать

Учащенное сердцебиение — частое явление.Тахикардия – это состояние, при котором частота сердечных сокращений составляет более 100 ударов в минуту. По словам врачей, вызвать его могут многие типы нерегулярных сердечных ритмов (аритмии).Обычно учащенное сердцебиение не является причиной для беспокойства. Например, частота сердечных сокращений повышается во время физических упражнений или в ответ на стресс. Как правило, никаких симптомов или осложнений тахикардия не вызывает. К серьезным проблемам могут привести лишь некоторые виды состояния при отсутствии лечения.В целом тахикардия имеет несколько признаков:ощущение учащенного сердцебиения или сильного стука в груди;боль в груди;головокружение;одышка;частый пульс.У некоторых людей с тахикардией нет никаких симптомов, и состояние выявляют только при физическом осмотре или обследовании сердца по другой причине.Когда обращаться к врачуМедики рекомендуют немедленно обращаться в больницу, если появились слабость, одышка, головокружение или дискомфорт в груди. Например, тип тахикардии, называемый фибрилляцией желудочков, может привести к резкому падению кровяного давления. Коллапс может произойти в течение нескольких секунд, в результате чего пульс остановится.