Врач Мясников определил лучший способ самостоятельной борьбы с диабетом

По словам доктора Мясникова, ключевыми принципами борьбы с диабетом является определенный режим питания и движение, но по отдельности они не работают.

Известный миллионам россиян врач Александр Мясников рассказал, какой способ самостоятельной борьбы с сахарным диабетом он считает лучшим. Для начала медик напомнил, что изобретать что-то новое в этом направлении нет смысла,

«сбалансированное питание и спорт являются основными методами профилактики сахарного диабета в домашних условиях».

В то же время Мясников подчеркнул, что названные им способы профилактики диабета дают ожидаемый эффект в комплексном исполнении. Врач добавил, что только соблюдение диеты без должных физнагрузок и двигательной активности не дает нужного результата.

«При отсутствии физических нагрузок риск развития диабета многократно возрастает», - констатировал доктор.

Дополнительно он посоветовал следовать привычке употреблять пищу медленно, тщательно пережевывая – она защищает от слишком быстрого усвоения питательных веществ и резкого роста уровня глюкозы в крови.

Что также очень важно для борьбы с диабетом – это нормальный, достаточно продолжительный сон, постулировал врач.
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