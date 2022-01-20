8 причин почаще пить морковный сок

Ещё в знаменитом мультфильме про волка и зайца говорилось о пользе этого удивительного напитка. Но преимущества для здоровья у него самые что ни на есть настоящие.Ускорение метаболизма. Морковный сок действительно ускоряет обмен веществ, поэтому желающим похудеть нужно налегать именно на этот напиток. Кроме того, данный сок является сладким и довольно быстро утоляет голод.Укрепление зрение. Морковный сок улучшает зрение за счёт бета-каротина, который является антиоксидантом и преобразуется в организме в витамин А. А этот витамин укрепляет поверхность глаз, что способствует здоровому зрению. Наконец в моркови содержится антиоксидант лютеин, который защищает глаза от вредного света.Снижение риска рака. Опухоли развиваются при быстром и неконтролируемом делении клеток. А в моркови содержатся антиоксиданты, предотвращающие повреждения клеток ещё до их начала. Исследования показывают, что морковь защищает от опухолей полости рта, пищевода, лёгких, желудка и других.Здоровая беременность. В морковном соке есть кальций, фолиевая кислота, магний, калий и витамин А. Всё это требуется растущему организму. Кальций помогает строить крепкие кости, беременным очень важно получать не менее 1 000 мг кальция в день. Фолиевая кислота снижает риск проблем с развитием плода, витамины выступают в роли антиоксидантов.Укрепление иммунитета. Вы будете защищены от гриппа и даже коронавируса с помощью морковного сока. В нём полно витамина C и других антиоксидантов и, укрепляющих иммунную систему.Здоровое сердце. В морковном соке много калия - это незаменимый компонент для здоровья сердца и снижения артериального давления без всяких лекарств.Здоровая кожа. Пейте морковный сок, и ваша кожа будет сиять за счёт витамина C, который лечит и омолаживает её. Морковь ускоряет заживление ран и помогает бороться с сыпью и псориазом.Здоровый мозг. Если вы стали жаловаться на туман в голове, покупайте морковный сок. Либо делайте его сами с помощью блендера и моркови. Бета-каротин улучшает работу мозга и снижает риск болезни Альцгеймера, а также предотвращает повреждения клеток головного мозга