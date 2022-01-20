6 признаков того, что это не усталость, а проблемы с надпочечниками

Сравните свои симптомы с нашим списком, чтобы понять, не нужно ли вам обратиться к эндокринологу, чтобы проверить состояние надпочечников.Если в последнее время вы все время чувствуете себя вяло, это, конечно, может быть связано с тем, что вы очень устали и давно не отдыхали. Но в некоторых случаях ощущение невероятной усталости указывает на проблему со здоровьем — например, так называемую «усталость надпочечников». Этот термин не является официальным медицинским диагнозом, но используется для описания группы связанных симптомов, которые возникают, когда надпочечники функционируют неправильно.Основные сигналы, чтобы проверить здоровье надпочечников1. Аппетит поменялсяЕсли сейчас ты борешься со стрессом, потеря аппетита и веса в целом — вполне обыденное явление. Но если ты замечаешь, что твои желания в отношении еды изменились, а вес меняется слишком радикально — это может указывать на проблемы с надпочечниками.Ярким симптомом может быть и явная тяга к сильно сладкой или сильно соленой пище. С одной стороны, низкий уровень сахара в крови приводит к снижению энергии, и это способно вызывать жажду к сладкому. С другой — любовь к сильно соленым продуктам обусловлена снижением минералокортикоидов в почках — гормонов, влияющих на углеводный обмен.2. Давление ниже обычногоНизкое кровяное давление, или же гипотензия, также может быть обусловлено усталостью надпочечников. Это приводит к тому, что ты чаще испытываешь слабость во всем теле, головокружение или даже падаешь в обморок.Если ранее ты не испытывала сердечно-сосудистых заболеваний, а низкое давление обычно тебе не свойственно — имеет смысл пройти дополнительное обследование.3. Настроение меняется слишком частоУсталость надпочечников может сопровождаться психическими симптомами, такими как проблемы с настроением, ухудшение когнитивных способностей и концентрации. Даже депрессия без явных внешних причин, тревожность и туман в голове являются признаками усталости надпочечников, поэтому не стоит списывать все подобные расстройства только на то, что происходит в твоей голове.4. Мышцы и суставы болятУсталость надпочечников также может привести к тому, что твое тело ощущается слабее, чем обычно. Низкий уровень кортизола в надпочечниках приводит к мышечной слабости, а также боли в мышцах или суставах, так что не упускай эти симптомы из виду.5. Режим сна нарушенПерегруженность надпочечников ведет к проблемам со сном, которые не похожи на обычную усталость. Трудности с засыпанием, частые кошмары, сложности с подъемом по утрам, а также дневная сонливость — если ты уже отрегулировала график сна, а эти симптомы не исчезли, пора обратиться к специалисту.6. Гиперпигментация кожиПроблемы с надпочечниками также могут привести к проблемам с кожей. У некоторых пациентов наблюдается увеличение темных пятен на коже — это связано с повышенным синтезом меланина, происходящим при усталости надпочечников. Учитывая тот факт, что любое необычное изменение цвета кожи — важная причина посетить терапевта, не тяни с тем, чтобы записаться на прием.