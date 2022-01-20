«Covid может стать обычной простудой». Возможен ли контроль за вирусами

Сколько существует человечество, столько оно страдает от вирусов. Мы с ними боремся, а они мутируют и совершенствуются, "выпуская" все новые виды и штаммы, которые застают нас врасплох. Насовсем избавиться от проблем, связанных с болезнетворными вирусами, невозможно (они являются частью экосистемы), но, к счастью, на сегодняшний день наука достигла того уровня, чтобы эффективно защищать здоровье и жизнь людей.Пандемия COVID-19, которая уже третий год держит в заложниках весь мир, возникла настолько внезапно и распространилась так быстро, что может служить сюжетом для фильма-катастрофы. Однако она же дала мощный толчок продолжению исследований в вирусологии и медицине в целом, особенно по мерам защиты людей от возбудителей. Весь научный мир занялся срочной разработкой вакцины и достиг значительных успехов, в том числе в разработке и внедрении новых типов вакцин.Сейчас против коронавируса SARS-Cov-2 существует три разных типа вакцин. На сегодняшний день производятся сотни миллионов доз, но одна из сложностей в том, что коронавирусы обладают невероятной способностью к мутации, и пока мы защищаемся от одного штамма, появляются другие, менее чувствительные к этим вакцинам.Достижения наукиУченые продолжают изучать механизмы мутации вирусов и способы изменять их геном, чтобы помешать "паразиту" закрепляться в клетках организма хозяина. Сейчас человечеству доступны новейшие технологии, что позволяет утверждать: в скором времени мы справимся с пандемией коронавируса и через пару-тройку лет он станет лишь одной из многих острых респираторных вирусных инфекций человека. Например, коронавирус человека ОС43 сейчас представляет собой обычный простудный вирус, вызывающий ОРВИ чаще всего у детей 7-12 месяцев.Уже через месяц после начала пандемии был расшифрован и выложен в общий доступ полный геном SARS-Cov-2, что позволило тут же начать разработку тестов, изучать его биологию, генетику и приступить к разработке и производству вакцин. Это можно расценивать как настоящий прорыв за всю историю противостояния человека и инфекционных агентов. Расшифровка генома SARS-Cov-2 была осуществлена за счет того, что в 2010 году появились технологии геномного секвенирования (возможность, используя геномный анализ, изучать ту или иную пробу и определять в ней геномы всех имеющихся в ней вирусов). По сути, это начало новой эры в вирусологии.Кроме того, на рубеже веков был разработан метод (за который присуждена Нобелевская премия) использования полимеразной цепной реакции – ПЦР, которое широко распространилось во всех сферах диагностики возбудителей.Спрогнозировать – возможно?Какова вероятность новой пандемии в ближайшем будущем? Ученые не исключают: эпидемия теоретически может вспыхнуть в любой части мира, как, например, недавние вспышки лихорадки, вызванной вирусом Эбола в Африке. Или лихорадка Зика. Или свиной грипп, начавшийся в Юго-Восточной Азии. Но уровень научного прогресса позволяет прогнозировать их появление и максимально подготовиться к возможной угрозе.Одним из направлений в решении этой проблемы является изучение природных инфекционных заболеваний у животных, которые обладают потенциальной угрозой для человека (зоонозные инфекции). Это помогает понять, откуда и с какой вероятностью могут прийти новые инфекции. Описать все имеющиеся на планете зоонозы непросто, но возможно, и ученые уже предпринимают для этого определенные шаги.Несколько лет назад была создана масштабная международная программа The Global Virome Project, цель которой – описать все вирусы, которые существуют на Земле, чтобы защитить человечество от возможных пандемий в будущем. Это огромная организация, в которой состоят группы ученых из ведущих стран мира, а инвестиции на исследования исчисляются десятками миллиардов долларов. На сайте globalviromeproject.org можно увидеть уже имеющиеся достижения и результаты работы.Исследования вирусов в природе могут в перспективе предотвратить попадание их к людям от животных. Кроме того, исследования в области вирусологии могут обеспечивать разработку новых типов вакцин и совершенствование старых. Считается, что для устойчивого общественного иммунитета (здоровья) должно быть привито не менее 80% населения, которое подвергается риску заражения этими вирусами."Вирус не заинтересован в смерти носителя". Мнение экспертаЮрий Александрович Сухов, инфекционист, вирусолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней НУОЗ Украины им. П. Л. Шупика:– Многие вирусы, поражающие человека, изначально "происходят" от животных, включая приматов, кошек, собак, коров, свиней, верблюдов, птиц. Также очень часто переносчиками вирусных и других инфекционных болезней являются насекомые (комары, мухи, клещи). Попадая в организм человека, вирусы животных начинают собственную эволюцию. Вирус постоянно пытается расширить ареал своего обитания, чтобы увеличивать свою популяцию и выживать. Это естественный процесс. И надо сказать, что вирус как таковой "не заинтересован" в смерти хозяина, от которого он получает все необходимое для своей жизнедеятельности.В основном вся экосистема на Земле – уравновешена. Впрочем, судя по опыту последних десятилетий, проблемы у человечества возникают особенно часто тогда, когда мы вторгаемся в зону, где раньше нас не было. Именно вторжение человека в экосистему может привести к таким явлениям, как, скажем, вспышка лихорадки Зика, лихорадки Эбола и др. Например, после вырубки тропических лесов летучие мыши в поисках жилья и пищи переселяются в другие зоны, прежде всего ближе к человеку. Они – носители многих вирусов, которые могут стать возбудителями инфекционных болезней у человека. Еще пример – чайки, которые на наших глазах стали основными "помойными" птицами в приморских городах. Неэффективная организация жизнедеятельности человека дает новые ниши для возникновения опасности, исходящей от животных.Разрабатывая ресурсы нашей планеты, мы должны проявлять мудрость, понимать, что мы – часть экосистемы и за все нарушения нам придется отвечать. Кроме того, на первый план выходит охрана окружающей среды, что сейчас является безусловным мировым трендом во всех ипостасях: начиная от природных ископаемых и заканчивая меховыми изделиями.Задача современной науки – не только предупредить о возможных рисках вследствие неправильных действий, но и минимизировать имеющийся ущерб, в том числе в том, что касается путей заражения и передачи инфекционных агентов. Например, не просто травить комаров, что обеспечивает сиюминутный успех, а сажать кедровые рощи (так делают в Турции и Египте) – они осушают болота. Не будет болот – не станет и комаров. Уже во многих странах мира пришли к пониманию необходимости применения комплексных мер защиты окружающей среды, и мы все тоже должны к ним присоединяться.