Яйцо на завтрак помогает не накапливать жир вокруг живота

По мнению ученых, куриные яйца являются одним из лучших продуктов для завтрака, препятствующих накоплению жира вокруг талии и живота.Выступающий живот, широкая талия или фигура в форме яблока могут быть признаками висцерального ожирения, при котором происходит накопление жировых отложений в области живота. Данный тип ожирения может быть очень опасен, поскольку жир откладывается в непосредственной близи от важнейших органов, повышая риск их воспаления. Между тем, использование яиц на завтрак может быть одним из надежных способов противостоять такому накоплению жира вокруг живота.«Яйца – хороший выбор для профилактики ожирения живота или избавления от жира. Этот эффект обеспечивается высоким содержанием белка, который прекрасно усваивается человеческим организмом», - сообщили специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения.Эксперты уточняют, что продукты, насыщенные белком, обеспечивают длительное чувство сытости – их потребление повышает уровни гормонов сытости и холецистокинина. Холецистокинин является гормоном кишечника, высвобождаемым после еды, который помогает пищеварению и снижает аппетит.Вдобавок белок помогает снизить уровень гормона голода грелина, а также ускорить метаболизм, что, в свою очередь, ускоряет потерю висцерального жира. Показательно, что источником белка в яйцах является не только их белая часть, но и желток.