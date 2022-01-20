Высокий уровень холестерина: 5 фруктов, способных снижать его естественным образом

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Среди фруктов, естественным образом снижающих высокий уровень холестерина в организме, ученые выделяют груши и яблоки.Холестерин сам является веществом, которое естественно вырабатывается человеческой печенью. В определенном количестве он необходим для поддержания многих здоровых функций организма, но его слишком высокий уровень наносит серьезный ущерб сердечно-сосудистой системе, провоцирует формирование атеросклеротических бляшек в кровеносных артериях, усиливает подверженность инфаркту, инсульту.Одним из ключевых способов противостоять накоплению холестерина является поддержание здоровых привычек в питании. Специалисты рекомендуют включать в рацион пять фруктов, способных естественным образом снижать его высокую концентрацию.Груши и яблоки. Содержат много пектина, который является типом клетчатки, связываемой с холестерином, замедляющей его всасывание кишечником и выводимой из организма со стулом. Одна груша среднего размера содержит шесть граммов клетчатки, яблоко среднего размера – четыре грамма клетчатки. Оказавшись внутри ее волокна прикрепляется к частицам холестерина, предотвращая их попадание в кровоток и перемещение в другие части тела. Груши вдобавок являются одним из самых богатых фруктовых источников лигнина – другого типа клетчатки, также предотвращающей отложения холестерина.Авокадо. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) констатирует, что употребление одного авокадо в день дает эффект снижения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также известных как «плохой» холестерин. Такое действие обеспечивают содержащиеся в нем мононенасыщенные жирные кислоты, способные улучшать показатели содержания холестерина даже у людей с ожирением.Виноград. Ученые Калифорнийского университета, изучавшие влияние винограда на уровень холестерина, заключили, что потребление этого фрукта благотворно влияет на состояние кишечного микробиома, способствуя росту и активности полезных бактерий. «Побочным эффектом» развития полезной микрофлоры становится улучшение состояния сосудов, уменьшение холестериновых отложений.Курага. Высушенный абрикос положительно влияет на состояние сосудистой стенки, препятствует закупорке сосудов. Сухой фрукт содержит много калия – минерала, поддерживающего здоровый тонус стенок сосудов. Еще один компонент кураги, витамин А, улучшает функционирование почек. Благодаря этому холестерин выводится из организма существенно быстрее. Врачи рекомендуют использовать кислые сорта сухофрукта.Говоря о других фруктах, специалисты отмечают, что также нужно отдавать предпочтение малосладким плодам.