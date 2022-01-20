Минус 100: 6 способов быстро сжечь 100 и больше калорий

Очень простые и даже приятные способы «уничтожить» последствия любимого десерта или даже целого ужина!Если нет никаких гормональных нарушений, а резистентность к инсулину в норме, самый простой способ похудеть – это тратить больше калорий, чем получаешь. Можно добиться этого, урезая калорийность ежедневного рациона, а можно сжигать больше «запасенных» калорий. Рассказываем, как легко и незаметно сжечь 100 и больше калорий!УборкаОдну тренировку в спортзале вполне может заменить обычная уборка: протирание пыли, работа с пылесосом, мытье полов в итоге обойдутся вам как минимум в 200 калорий.ДискотекаСамый приятный способ сбросить лишние килограммы – это танцы. Всего одна вечеринка с друзьями в неделю – и вы можете сжечь от 200 до 500 калорий! А удовольствие и эмоции – и вовсе без счета!ШопингЕще одна рутинная обязанность, которая на самом деле помогает нам поддерживать форму. 45-минутный шопинг «стоит» нам 100 калорий. Если же вы при этом интенсивно примеряете новую одежду, то можете смело списывать со своего «счета» еще 50.КараокеЕще один способ совместить приятное с полезным – провести вечер в караоке. Причем чем веселее будут заказанные песни, тем лучше: ведь час пения помогает сжечь 140 калорий, а каждые двадцать минут смеха – еще 70.Сыграть в «крокодила»Знаменитая игра, которую точно знают все, кто был студентом – отличная возможность не только повеселиться и почувствовать близость с друзьями, но и немного похудеть. Чем более сложные слова или понятия вы загадаете, тем больше усилий придется потратить, чтобы с помощью шарады объяснить их другим участникам. Прекрасное развлечение для вечеринки!...и в настольные игрыМы не очень понимаем, как это работает, но интеллектуальные настольные игры тоже помогают сжигать калории: всего 2 часа скраббла «стоят» 200 калорий. А еще – развивают мозг и помогают противостоять возрастной деменции.