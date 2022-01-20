Ученые нашли связь между депрессией и группой крови

Кто рискует больше всего.Ученые выяснили, что обладатели одной из четырех групп крови более склонны к нервным срывам, депрессиям, чем остальные.Как оказалось, ваш тип крови может оказывать влияние не только на физическое состояние, но и на эмоциональное.Исследователи Гарвардского университета говорят, что люди с наиболее редкой, четвертой группой крови АВ(IV) более подвержены нервным срывам, но не только. Также они имеют склонность к заболеваниям сердца и сосудов.Это касается как положительного, так и отрицательного резус-факторовВ то же время сочетание четвертой группы и отрицательного резус-фактора наиболее опасно. Для таких людей, по мнению исследователей, риск развития слабоумия с возрастом оценивается в 82%.Ученые также выяснили, что люди с этим типом крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.Группы крови по распространенностиУченые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются таким образом:группа 0 аb (I), резус положительный: 37,4%;группа 0 аb (I), резус отрицательный: 6,6%;группа Аb (II), резус положительный: 35,7%;группа Аb (II), резус отрицательный: 6,3%;группа Ва (III), резус положительный: 8,5%;группа Ва (III) резус отрицательный: 1,5%;группа АВ (IV), резус положительный: 3,4%;группа АВ (IV), резус отрицательный: 0,6%.