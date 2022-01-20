4 проблемы со зрением, которые появляются после 40 лет

Страх слепоты – одна из самых распространенных фобий. Рассказываем о самых частых заболеваниях глаз, которые развиваются после 40 лет, и что делать, чтобы сохранить зрение в старшем возрасте.Мы все более-менее готовы к тому, что после 40-45 лет наше зрение может ухудшаться: возможно, понадобятся очки для чтения или разовьется возрастная дальнозоркость. Но вот о чем вы, скорее всего, не знаете: в этом возрасте могут появиться серьезные заболевания глаз – даже если раньше у вас не было никаких проблем ни со зрением, но с непосредственно глазами. Рассказываем, какие болезни органов зрения чаще всего развиваются после 40 лет, как их не пропустить и что делать, если они все же появились.ПресбиопияТа самая возрастная дальнозоркость, когда с каждым годом вам все сложнее разглядеть объекты, расположенные вблизи от вас. К сожалению, практически никому из нас не удастся ее избежать. Правда, есть условно хорошая новость: если вы близоруки и носите очки или линзы, вероятнее всего, пресбиопия разовьется у вас позже, чем у ваших ровесников.Почему это происходитВ наших глазах есть линзы, которые помогают вам фокусироваться на объектах. Линзы достаточно эластичны и меняют свой размер в зависимости от того, на каком расстоянии от нас находится объект, на который мы смотрим. Однако с возрастом и линза теряет свою эластичность и становится более жесткой (и уже не может так легко увеличиваться или сжиматься), и глазные мышцы, помогающие линзе, также ослабевают.Что можно сделатьПрежде всего, регулярно проверять зрение – даже если вам кажется, что никаких проблем у вас нет. Если врач диагностирует пресбиопию, он пропишет вам очки для чтения. Если вы уже носите очки для дали, подумайте о том, чтобы приобрести очки с «двойными» линзами: верхняя часть линзы помогает видеть предметы вдали, средняя – промежуточные, а нижняя помогает разглядеть те, что находятся вблизи.КатарактаМы привыкли думать, что это – болезнь пожилых людей, но на самом деле появиться она может практически в любой момент после того, как нам исполнится 40 лет. Вот почему важно знать признаки болезни и вовремя обращаться к врачу, как только вы их заметите.Почему это происходитКатаракта возникает, когда обычно прозрачная линза нашего глаза начинает мутнеть. Люди часто жалуются, что им кажется, будто они смотрят на мир через запотевшее окно. Среди других симптомов – затуманенное зрение, выцветание или пожелтение цветов, чувствительность к свету и возрастающие трудности со зрением в ночное время.Почему развивается болезнь? В течение всей нашей жизни глаза поглощают много ультрафиолетового излучения, часть которого попадает на заднюю часть глаза, так как роговица (прозрачный защитный слой глаза) и хрусталик отфильтровывают опасный свет. Под воздействием излучения линза постепенно желтеет, и когда набирается достаточное количество желтизны, и образуется катаракта. К факторам, повышающим риск катаракты, относятся возраст, наследственность, травмы глаза или головы.Что с этим делатьХорошая новость: большинство катаракт развиваются очень медленно и на раннем этапе никак не влияют на качество зрения. И еще одна неплохая новость: современные методы лазерной хирургии позволяют удалить катаракту быстро, легко и практически в любом возрасте. Так, в нашей стране бывали случаи, когда катаракту благополучно удаляли пациентам в возрасте старше 90 лет.ГлаукомаНа самом деле это группа заболеваний глаз, при которых повреждается нерв, соединяющий глаз с мозгом – так называемый зрительный нерв, который и обеспечивает хорошее зрение. И хотя глаукома не связана со старением, риск увеличивается после 40 лет.Почему это происходитПовреждение зрительного нерва вызвано скоплением жидкости внутри глаза. Обычно жидкость выводится из глаза, но если ее скапливается слишком много, повышается внутриглазное давление. Под воздействием этого давления глазной нерв медленно разрушается, а наступает глаукома, а с ней и потеря зрения.Что с этим делатьХорошая новость: глаукома поддается лечению. Врач может прописать глазные капли, которые снижают внутриглазное давление, на более серьезной стадии возможно лазерное лечение или хирургическое вмешательство. Но важно знать: повреждение зрения, вызванное глаукомой, невозможно обратить вспять. Кроме того, происходит это незаметно, безболезненно и почти бессимптомно. Поэтому очень важно ежегодно проверять зрение у офтальмолога: только врач может вовремя заметить повышение внутриглазного давления.Дегенерация желтого пятнаМы видим цвета и можем четко разглядеть мелкие детали, благодаря макуле – части сетчатки, расположенной в задней части глаза. Однако с возрастом она истончается, из-за чего зрение ослабевает или становится нечетки.Почему это происходитЧастично риск развития заболевания определяет наследственность, но и образ жизни играет большую роль. Курение, ожирение и неправильное питание, а также постоянное воздействие синего света (например, от смартфона) буквально разрушают клетки макулы.Что с этим делатьКак и при большинстве заболеваний глаз, чем раньше будет обнаружена дегенерация желтого пятна, тем лучше. К сожалению, на сегодняшний день дегенерацию желтого пятна врачи лечить не умеют, но известно, здоровое питание с высоким содержанием антиоксидантов (например, витамина С) и отказ от курения помогают поддерживать клетки желтого пятна в хорошем состоянии.