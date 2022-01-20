«Безопасные» продукты, которые вредят фигуре хуже, чем шоколад

Они повышают уровень сахара в крови.Так называемый «скрытый» сахар — самый опасный, именно он чаще всего виноват в повышенном уровне глюкозы в крови и резистентности клеток к инсулину. К сожалению, он часто скрывается даже в тех продуктах, которые мы привыкли считать безопасными.Врачи и специалисты по питанию не рекомендуют отказываться от сладкого полностью: глюкоза – это самое доступное «топливо» для наших клеток, а также доступный способ поднять настроение и снять тревожность. Чтобы оставаться здоровым и не нарушать здоровый баланс инсулина, стоит контролировать количество сахара – и особенное внимание обращать на те продукты, в которых сахар и его производные может быть скрытым. Мы собрали пять продуктов, которые притворяются полезными, а на самом деле могут быть перенасыщены сахаром больше, чем шоколадный батончик.Протеиновые батончикиПолагаете, это простой способ быстро восполнить дефицит белка, утолить голод и зарядиться энергией? Внимательно читайте состав: во многих из них сахара больше, чем собственно протеина. Отдельные экземпляры могут содержать до 30 граммов сахара – практически суточная норма!Йогурт с наполнителемЙогурт – прекрасный продукт для завтрака и почти идеальный перекус… Но только в том случае, если в нем нет ничего, кроме собственно йогурта. Готовые стаканчики с наполнителем из фруктов или ягод могут содержать до шести чайных ложечек сахара – это слишком много и для взрослых, и для детей.Вяленая клюкваОчень полезная ягода, которую можно есть в свежем виде – или добавлять в сушеном к утренней каше, выпечке или в йогурт. Но прежде чем покупать, уточните, не использовался ли при изготовлении сахарный сироп: дело в том, что клюква – терпкая ягода, и многие производители стараются скомпенсировать кисловатый вкус с помощью сиропа. А мы получаем до 30 граммов сахара из каждой порции ягод. Непростительно много.Виноградный сокСтрого говоря, фруктовые соки вообще стоит пить в исключительных случаях: в них нет клетчатки, которая контролирует процесс всасывания глюкозы, из-за чего после каждого стакана сока мы получаем настоящий инсулиновый укол. Но виноградный сок, пожалуй, самый опасный: в обыкновенном стакане содержится 36 граммов сахара – слишком много.Если вы женщина и особенно если вы старше 40 лет, вам стоит вовсе отказаться от продуктов из обезжиренного молока: чем старше мы становимся, тем сильнее нам нужен кальций, а он (а также витамин D), которого также много в молочных продуктах, не усваивается без достаточного количества жира. Нужны дополнительные аргументы? Практически все продукты, «свободные» от жира, перенасыщены сахаром – для усиления вкуса.