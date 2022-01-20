Полным женщинам нет смысла худеть перед зачатием — ученые США

Врачи часто советуют женщинам снизить вес перед беременностью или лечением бесплодия, чтобы увеличить шансы на рождение здорового ребенка. Американские ученые решили проверить, корректны ли подобные рекомендации.Полные женщины не удивляются, если гинеколог советует им похудеть, прежде чем забеременеть. Якобы снижение веса увеличивает шансы на сам факт наступления беременности и рождение здорового ребенка. Но все чаще появляются доказательства того, что снижение веса — не панацея при подготовке к материнству.Новое исследование показало, что у женщин с ожирением и необъяснимым бесплодием, которые похудели до начала лечения, было не больше шансов родить здорового ребенка, чем у тех, кто не похудел до начала терапии.Доктор Ричард Легро, профессор и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского центра имени Милтона С. Херши штата Пенсильвания, провел многоцентровое исследование с участием более 300 женщин с ожирением и необъяснимым бесплодием для оценки, может ли целенаправленная потеря веса перед лечением бесплодия увеличить вероятность рождения здорового ребенка.Участники должны были иметь индекс массы тела больше или равный 30 кг/м2, регулярную овуляцию и по крайней мере один год необъяснимого бесплодия. В исследовании не участвовали женщины с ановуляцией, при которой яйцеклетка не выходит из яичника во время менструального цикла, и женщины с синдромом поликистозных яичников, при котором наблюдаются редкие или ненормальные менструальные циклы.Участники были разделены на две группы. Одна следовала протоколу повышенной физической активности и целенаправленной потери веса, в то время как члены другой группы увеличили свою физическую активность без управляемой потери веса.Женщины прошли эти программы в течение 16 недель, прежде чем начать три цикла терапии бесплодия, которые состояли из стимуляции яичников и внутриматочной инсеминации.В конце периода исследования ученые не нашли существенных различий в количестве беременностей и здоровых родов между двумя группами. Члены группы управляемой потери веса потеряли в среднем 7% массы тела, в то время как другие участники не испытали существенной потери веса.По словам Легро, результаты дополняют растущее количество доказательств того факта, что вероятность здоровых родов у женщин с ожирением, которые похудели до начала лечения бесплодия, не выше, чем у тех, кто не похудел до зачатия.Хотя это может не увеличить шансы женщины с ожирением родить здорового ребенка, исследователи отметили, что потеря веса может принести этим женщинам другие преимущества. У некоторых женщин в группе похудания снизилось артериальное давление и уменьшилась окружность талии.