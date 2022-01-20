Найден защищающий от старения белок

Американские исследователи обнаружили белок, которая защищает от старения ДНК. Технически его можно использовать для защиты организма от возникновения раковых клеток и даже ранней старости.У каждого из нас собственная биологическая скорость старения, во многом зависящая от наследственности. Какие-то люди молодо выглядят и до 60 лет, а какие-то и после 30 смотрятся так, будто они уже разменяли шестой десяток. В каждом случае эти процессы развиваются индивидуально, хотя, конечно, старение могут ускорить вредные привычки вроде курения, злоупотребление спиртными напитками, избыточного количества солнечных ванн и постоянных нервных перенапряжений.Однако во многом процесс преждевременного старения опирается на механизмы ДНК. Если защита ДНК осуществляется адекватно, то преждевременного старения с высокой степенью вероятности не наступит. Учёные из США обнаружили, что белок под названием 53BP1 принимает активное участие в этих механизмах, которые науке ранее были неизвестны. Он восстанавливает двухцепочечные разрывы ДНК, которые приводят к преждевременному старению. Кроме того, данный белок регулирует активность генов.Когда активность данного белка у лабораторных мышей была заблокирована, они начали проявлять явные признаки преждевременного старения. Следовательно, поддержание функционала 53BP1 может привести к замедлению так неприятных для многих биологических процессов. Конечно, полностью остановить старение невозможно, но чуть затормозить его вполне по силам человеку.