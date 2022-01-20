«Симптом страшных заболеваний»: о чем говорит постоянная и внезапная усталость

Медики отмечают, что в последнее время пациенты особенно часто жалуются на усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха. Это связывают с постковидным синдромом, но есть и другие болезни, признаками которых является постоянная разбитость.По словам терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, непроходящая усталость может указывать на развитие онкологического процесса, сахарного диабета второго типа, нарушения работы сердца и гормональный сбой.Жемчугов рассказал URA.RU, что если нетипичная для конкретного человека усталость, снижение трудоспособности ранее не наблюдались, это повод обратиться к врачу и пройти обследование.— Так как подобные проблемы могут оказаться симптомами как страшных заболеваний — рак, сахарный диабет, нарушение работы сердца, так и всяких вирусных инфекций, гормональных нарушений, — сказал учёный.Его коллега, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, добавил, что кроме постоянной усталости есть еще внезапная усталость. Она может указывать на заражение COVID-19. Это один из отличительных признаков «дельты» и «омикрона», отметил он. При Омикрон-штамме усталость наблюдается вместе с головной болью, болью в горле, температурой, покашливанием, заложенностью носа. Кроме того, внезапная усталость может возникать при ОРЗ, вызванных микоплазмами — микробами, вызывающие фарингиты, бронхиты, пневмонии.Усталость при раке возникает из-за действия веществ, которые продуцирует опухоль. Роль в развитии утомляемости также играют ухудшение аппетита, резкое снижение веса, нарушение обмена веществ и недостаток физнагрузки.Люди с сахарным диабетом часто испытывают чувство усталости. Как правило, это связано с действием инсулина. Когда в кровь попадает глюкоза, уровень сахара стремительно растет, инсулин резко снижает его. Именно в этот момент диабетики испытывают чувство сонливости и усталости.Есть еще такое состояние, как синдром хронической усталости (СХУ). Это постоянное чувство переутомления, упадок сил. Главной его причиной считаются длительные психоэмоциональные нагрузки. Самостоятельным заболеванием СХУ официально считается с 1988 года.Главным отличием СХУ от простого переутомления является тот факт, что после длительного отдыха чувство переутомления проходит и организм опять готов к работе. Хроническая усталость же не проходит даже после крепкого длительного сна.Основными симптомами синдрома хронической усталости являются:бессонницаголовные болинарушение умственной деятельностинедостаток энергиипсихологические расстройстванарушение двигательной активностиснижение иммунитета.Если его не лечить, он может перерасти в депрессию, а также стать причиной инфекционных и аллергических заболеваний.