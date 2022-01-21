Врачи объяснили пользу чая с тимьяном для снижения высокого давления

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Тимьян содержит активные соединения, ответственные за проявляемый гипотензивный эффект при употреблении этого растения.Чай с тимьяном может быть полезен гипертоникам: он становится насыщен антиоксидантами, которые могут способствовать снижению высокого давления. Журнал Plant Foods for Human Nutrition пишет об исследовании (на крысах), показавшем, что употребление экстракта из тимьяна может снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.Исследователи обнаружили, что дикий тимьян вызывает значительное снижение артериального давления, а также сосудистого сопротивления у крыс, страдающих гипертонией. При его употреблении происходил рост уровня молекул «хорошего» холестерина ЛПВП, помогающих организму избавляться от «плохого» холестерина ЛПНП. Также было замечено, что экстракт тимьяна обладает свойством значительно снижать частоту сердечных сокращений (это наблюдалось у крыс с высоким кровяным давлением).«Тимьян содержит соединения, обеспечивающие его антигипертензивную активность. Так, розмариновая кислота, одно из ключевых соединений растения, может понижать систолическое кровяное давление за счет ингибирования ферментов», - объяснили врачи.Вдобавок тимьян содержит высокую концентрацию витаминов А, С, Е и К, а также минералов – кальция, калия, железа, фосфора. Данные вещества усиливают его позитивное воздействие на функционирование и состояние сосудистой системы, оказывают иммуностимулирующее действие, помогающее предотвратить ее воспаление.