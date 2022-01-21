Для здоровья полезны макароны

Многим кажется, что паста - это путь к набору лишнего веса. На самом деле, макароны представляет собой идеальную основу для здорового и сытного обеда.Устойчивая энергия. В макаронных изделиях содержатся углеводы, которые обеспечивают глюкозу. Это важнейшее топливо для мозга и мышц. В макаронах множество сложных углеводов, которые в отличие от рафинированных или переработанных высвобождают энергию более медленно и устойчиво. Они не вызывают её всплесков, как простой сахар и сладости.Низкий уровень натрия и холестерина. Если вы следите за показателями холестерина, то макароны вам подойдут. В них мало натрия. На одну чашку макарон обогащенных сортов приходится адекватное количество питательных веществ, включая железо и витамины группы B.Фолиевая кислота. Обогащённая паста содержит фолиевую кислоту, которая нужна женщинам детородного возраста. В одной порции макарон приблизительно 100 мкг фолиевой кислоты или 25% рекомендуемой суточной дозы.Сбалансированное питание. Макаронные изделия - это часть хорошо сбалансированной диетой. 35% рациона должно поступать от сложных углеводов, к которым относятся и макароны. Сочетать их лучше с нежирным белком и овощами, чтобы получать полноценное блюдо, помогающее достичь поставленных в питании целей