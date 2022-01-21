Кунжутное масло может быть полезнее оливкового для снижения высокого холестерина

Научные специалисты допускают, что в деле снижения высокого холестерина кунжутное масло может действовать более эффективно, чем оливковое.Кунжутное масло богатое полиненасыщенными жирами, такими как омега-3 и омега-6. Известно, что потребление полиненасыщенных жиров вместо насыщенных ассоциируется с более низким риском сердечных заболеваний. Небольшое исследование с участием 48 пациентов показало, что кунжутное масло может оказывать сильное влияние на «плохой» холестерин низкой плотности, способствуя его снижению более эффективно, чем знаменитое оливковое.«Оба вида масла имеют схожие эффекты, содействуя увеличению содержания «хорошего» холестерина высокой плотности, но кунжутное масло оказывало более сильное подавляющее влияние на нездоровый холестерин в сравнении с оливковым маслом», - заявили его авторы после месяца эксперимента с употреблением двух растительных масел.Также было установлено, что кунжутное масло обладает противовоспалительными свойствами, улучшающими защиту организма от атеросклероза и опасного сужения кровеносных сосудов. Именно эти два обстоятельства являются ключевыми причинами повышения кровяного давления, а также риска закупорки в артериях, чреватой развитием сердечного приступа или инсульта.Пользу кунжутного масла в снижении высокого холестерина ученые связывают с действием ее компонентов лигнанов, относящихся к фитоэстрогенам.«Было обнаружено, что сезамин, один из лигнанов кунжута, снижает высокое кровяное давление», - проинформировало издание Express Health.