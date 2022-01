Ученые выяснили, какие витамины увеличивают уровень "плохого" холестерина

Специалисты медицинской школы Нью-Йоркского университета установили, какие витамины повышают уровень так называемого "плохого" холестерина в крови.Речь идет об аптечных витаминах, а не соединениях, которые поступают вместе с едой.Исследование, проведенное учеными из США, показало, что уровень "плохого" холестерина в крови может увеличиваться на фоне приема витаминов C и E, а также бета-каротина. Перечисленные вещества мешают процессу расщепления липофильного спирта, который содержится в клеточных мембранах — за такое расщепление отвечает печень."Витамины C и E, а также бета-каротин повышают риск образования тромбов, которые могут в значительной степени нарушать кровообращение, провоцируя множество осложнений. Витамин C и бета-каротин мешают работе печени в части расщепления липопротеидов, а витамин E дополнительно блокирует процесс распада", — выяснили авторы исследования.Для того, чтобы очистить кровь от "плохого" холестерина, нужно включить в рацион побольше фруктов и овощей с содержанием антиоксидантов и клетчатки. Правильное питание, как подчеркивают ученые, позволяет значительно снизить вероятность болезней сердечно-сосудистой системы, что положительно отражается на профилактике инсультов и инфарктов.