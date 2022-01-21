Диетолог Мухина рассказала, какие сорта сыра нужно употреблять в разном возрасте

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Диетолог Марият Мухина рассказала, в каком количестве можно употреблять сыр и какие его сорта лучше подойдут в том или ином возрасте.Она пояснила, что считается, что питание должно быть для разных людей индивидуальным и не последнюю роль в этом играет возраст человека. Сортов сыра же существует очень много, поэтому и подбирать их следует, исходя из определенных характеристик.В целом, как отметила Мухина, сыр является очень жирным и калорийным продуктом. И, например, детям лучше подойдет такой сыр, как моцарелла. Этот классический итальянский мягкий сыр содержит очень много полезных веществ и аминокислот. Поэтому, по словам диетолога, он помогает повышать иммунитет.Для людей старшего возраста больше подойдет сыр с плесенью, поскольку он фактически представляет собой живой антибиотик. Кроме того, он очень полезен людям с недостатком кальция, поскольку может похвастаться наиболее высоким среди других сортов сыра содержанием этого элемента.А такой сорт сыра, как пармезан, по словам диетолога, отлично подойдет людям любого возраста. В нем содержится много микроэлементов, а также он показан людям со скрытой пищевой непереносимостью лактозы. Фактически, как отметила Мухина, пармезан – это чистый белок и полезные жиры.Также можно выбирать сор сыра в зависимости от определенных задач. Так, находящимся на диете рекомендуется употреблять адыгейский или другие легкие творожные белые сыр. Для худеющих хорошо подойдет греческий сыр фета.А вот довольно популярные плавленые сыры диетолог употреблять не рекомендовала. Она пояснила, что при их приготовлении разрушаются белки и витамины, то есть сыр как таковой теряет всю свою пользу. Еще хуже, по ее словам, обстоит дело с плавленым копченым сыром, поскольку при его производстве добавляются специальные вкусовые добавки, которые могут нанести вред организму.Что же касается того, сколько сыра можно есть в день, то, по словам диетолога, оптимальным является 50 г сыра в день. Однако это верно только тогда, когда нет избыточного веса, в противном случае достаточно будет 100 г сыра в неделю.