Диетолог Мухина рассказала, какие сорта сыра нужно употреблять в разном возрасте
Она пояснила, что считается, что питание должно быть для разных людей индивидуальным и не последнюю роль в этом играет возраст человека. Сортов сыра же существует очень много, поэтому и подбирать их следует, исходя из определенных характеристик.
В целом, как отметила Мухина, сыр является очень жирным и калорийным продуктом. И, например, детям лучше подойдет такой сыр, как моцарелла. Этот классический итальянский мягкий сыр содержит очень много полезных веществ и аминокислот. Поэтому, по словам диетолога, он помогает повышать иммунитет.
Для людей старшего возраста больше подойдет сыр с плесенью, поскольку он фактически представляет собой живой антибиотик. Кроме того, он очень полезен людям с недостатком кальция, поскольку может похвастаться наиболее высоким среди других сортов сыра содержанием этого элемента.
А такой сорт сыра, как пармезан, по словам диетолога, отлично подойдет людям любого возраста. В нем содержится много микроэлементов, а также он показан людям со скрытой пищевой непереносимостью лактозы. Фактически, как отметила Мухина, пармезан – это чистый белок и полезные жиры.
Также можно выбирать сор сыра в зависимости от определенных задач. Так, находящимся на диете рекомендуется употреблять адыгейский или другие легкие творожные белые сыр. Для худеющих хорошо подойдет греческий сыр фета.
А вот довольно популярные плавленые сыры диетолог употреблять не рекомендовала. Она пояснила, что при их приготовлении разрушаются белки и витамины, то есть сыр как таковой теряет всю свою пользу. Еще хуже, по ее словам, обстоит дело с плавленым копченым сыром, поскольку при его производстве добавляются специальные вкусовые добавки, которые могут нанести вред организму.
Что же касается того, сколько сыра можно есть в день, то, по словам диетолога, оптимальным является 50 г сыра в день. Однако это верно только тогда, когда нет избыточного веса, в противном случае достаточно будет 100 г сыра в неделю.
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