Pfizer предлагает лечить Омикрон таблетками

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Противовирусные таблетки от коронавируса производства компании Pfizer продемонстрировали эффективность в отношении штамма Омикрон. Сообщается о проведении трёх отдельных лабораторных тестов.Новое лекарство против коронавируса для перорального приема от компании Pfizer продемонстрировало эффективность в отношении штамма Омикрон в лабораторных тестах. Таблетки могут быть быстро использованы в США, где уровень заболеваемости перевалил за 1 млн человек в сутки. Штаб-квартира Pfizer расположена в Нью-Йорке, и именно здесь была озвучена информация о том, что уже одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) таблетки для лечения коронавируса под названием паксловид внушают надежду по результатам лабораторных экспериментов в трех отдельных тестах.Активным ингредиентом лекарства является Nirmatrelvir - он продемонстрировал эффективность в деле нейтрализации вируса в ходе исследования, которое ещё не прошло через независимую научную оценку. Подвергшийся интенсивной мутации штамм Омикрон показал способность уклоняться от воздействия вакцин и лекарств от коронавируса с момента своего появления в прошлом году. Фармацевтические компании работают над усовершенствованием вакцин и методов лечения этого опасного патогена.Представители Pfizer заявили, что специально разработали паксловид для сдерживания активности разных видов коронавирусов, а их нынешние варианты обладают мутациями на спайковом белке. Антивирусные таблетки способны сократить риск госпитализации или смерти от вируса на 90%, но для этого их нужно принимать на раннем этапе заражения.