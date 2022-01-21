5 лучших источников магния

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Исследования говорят, что магний необходим в борьбе со злокачественными заболеваниями. И вот 5 продуктов, где его больше всего.Семечки. Любимые в нашей стране семечки содержат большое количество магния. В одной порции тыквенных семечек весом в 28 г - 150 мг магния - 37% от рекомендованной суточной дозы. Семечки богаты антиоксидантами, железом, мононенасыщенными жирами и жирными кислотами Омега-3.Орехи. Такие орехи, как миндаль, кешью или пеканы, очень богаты магнием. В 28 г кешью 82 мг магния, а в порции жареного миндаля весом в 28 г целых 80 мг.Бобовые. Чечевица, фасоль, горох, соевые бобы и нут - богатейшие источники магния. Так, в одной чашке приготовленной чёрной фасоли 120 мг магния или 30% рекомендованной суточной дозы.Зелень. Многие зелёные листовые овощи вроде капусты, шпината, репы и горчицы богаты магнием. В чашке приготовленного шпината - 157 мг магния.Тёмный шоколад. Ещё один богатый магнием продукт. В 28 граммах шоколада 64 мг магния. В этом лакомстве множество антиоксидантов, нейтрализующих свободные радикалы, которые повреждают клетки и приводят к злокачественным новообразованиям.