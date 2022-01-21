Медленная походка грозит сердечной недостаточностью

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Учёные из Университета Брауна в Род-Айленде пришли к выводу о том, что имеющие склонность быстро ходить пешком люди на треть реже сталкиваются с сердечной недостаточностью. А это значит, что тем, кто ходит пешком медленно, данное опасное для жизни расстройство угрожает значительно больше.Наблюдения за здоровьем 25 000 женщин старше 50 лет показало, что любители ходить пешком в быстром темпе реже сталкиваются с сердечной недостаточностью, по сравнению с теми, кто передвигается медленно. Если женщины двигались со средней скоростью около 5 км в час, то они на 27% реже впоследствии заболевали сердечной недостаточностью, чем те, кто передвигался со скоростью ниже 3 км/ч. А если скорость была самой быстрой (выше 5 км/ч), то риск сердечной недостаточности снижался на 34%.Сердечная недостаточность развивается в тот момент, когда этот орган в теле становится слишком слабым или ригидным для прокачки адекватного количества крови по организму. Это неизлечимое расстройство, которое приводит человека к смерти. Но прогрессирование сердечной недостаточности можно замедлить с помощью изменений в образе жизни, а также лекарств. На последней стадии помогает лишь трансплантация сердца.По мнению авторов исследования, любители ходить пешком быстро, вполне вероятно, имеют более хорошую спортивную подготовку и извлекают все преимущества для сердечно-сосудистого здоровья, что снижает опасность патологии. Но также нельзя исключить, что медленная походка вообще является маркером не очень хорошего здоровья сердца.