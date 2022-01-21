Омикрон не требует специфического лечения
Он отметил, что человечество иногда пугается из-за мутаций коронавируса и новых озвученных букв греческого алфавита. Раньше мы сталкивались с Альфа-штаммом, потом с Дельта-штаммом, а теперь появился Омикрон. Но во всех случаях коронавирус развивается приблизительно по одной схеме, хотя ключевые его симптомы могут различаться от человека к человеку. Если при лёгких формах ковида не требуется никакого вмешательства или необходима лишь симптоматическая терапия вроде правильного питания и отдыха, то при средних и тяжелых формах должны применяться антикоагулянты, моноклональные антитела и стероиды.
Исследования приходят к выводу о том, что некоторые препараты от артрита и даже средства для профилактики тромбов помогают существенно снизить смертность и обострения коронавирусной инфекции. Однако этого удается добиться только на начальной стадии инфекции, когда она ещё не вызвала тяжелых симптомов. Но в этом случае врачи, как правило, ограничиваются симптоматическим лечением. Поэтому важно выявлять людей из групп риска и начинать лечить их, не дожидаясь, когда у них начнутся серьёзные осложнения.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий