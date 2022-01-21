Омикрон не требует специфического лечения

При заражении человека штаммом Омикрон не требуется изменять схему терапии, как заявил врач Андрей Поздняков. Лечение необходимо осуществлять При заражении человека штаммом Омикрон не требуется изменять схему терапии, как заявил врач Андрей Поздняков. Лечение необходимо осуществлять всеми теми же препаратами, если в нём есть необходимость.Он отметил, что человечество иногда пугается из-за мутаций коронавируса и новых озвученных букв греческого алфавита. Раньше мы сталкивались с Альфа-штаммом, потом с Дельта-штаммом, а теперь появился Омикрон. Но во всех случаях коронавирус развивается приблизительно по одной схеме, хотя ключевые его симптомы могут различаться от человека к человеку. Если при лёгких формах ковида не требуется никакого вмешательства или необходима лишь симптоматическая терапия вроде правильного питания и отдыха, то при средних и тяжелых формах должны применяться антикоагулянты, моноклональные антитела и стероиды.Исследования приходят к выводу о том, что некоторые препараты от артрита и даже средства для профилактики тромбов помогают существенно снизить смертность и обострения коронавирусной инфекции. Однако этого удается добиться только на начальной стадии инфекции, когда она ещё не вызвала тяжелых симптомов. Но в этом случае врачи, как правило, ограничиваются симптоматическим лечением. Поэтому важно выявлять людей из групп риска и начинать лечить их, не дожидаясь, когда у них начнутся серьёзные осложнения.