Родные дети лучше ухаживают за родителями, чем приёмные

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Исследование показало, что биологические дети лучше ухаживают за своими престарелыми родителями, чем приёмные. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана.Многие знают пословицу о том, что настоящие родители не те, кто родили, а те, кто вырастили. А значит, не существует принципиальной разницы между тем, выросли ли мы в семье своих биологических родителей или приёмных, главное, чтобы они любили нас. Однако эта разница все-таки была обнаружена в том, как взрослые дети ухаживали за своими престарелыми родителями. Оказалось, что биологические дети осуществляют более качественный уход за пожилыми папами и мамами, по сравнению с теми, кто является приемным ребенком.Исследователи из Мичигана выяснили, что родные дети в два раза чаще оказывают помощь своим родителям в пожилом возрасте, чем приёмные. При этом структура семьи не влияла на удовлетворение потребностей пожилых родителей. Сами учёные были весьма удивлены полученными результатами, поскольку сейчас количество приемных детей в семьях намного выше, чем раньше.Исследование также показало, что уровень неудовлетворенных потребностей пожилых людей в Америке высок. В этой стране довольно распространена традиция, при которой нуждающихся в уходе родителей сдают в специализированные дома престарелых, где их потом навещают дети. В России, а также в ряде азиатских и ближневосточных стран подобное считается проявлением крайнего неуважения к родителям, и дети ухаживают за ними вплоть до их ухода из жизни. Однако во многих случаях это связано не только с культурным кодом, но и с тем, что дома престарелых в России и в США довольно сильно различаются по качеству предоставляемых услуг.