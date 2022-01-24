Кофе, виноградный сок и ещё три продукта, которые помогут победить болезни

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От мигреней, камней в желчном пузыре и даже выпадения волос могут помочь привычные продукты!Виноградный сок, лосось, черный кофе и свежие фрукты – эти продукты полезны для здоровья, так сказать, сами по себе. Но мало кто знает, что их можно использовать для профилактики некоторых заболеваний.МигреньСтакан виноградного сока в день поможет предотвратить развитие мигрени. Дело в том, что этот напиток богат витаминами А и С, которые помогают восстановить баланс химических веществ в мозге, а также витамином В2, который снижает уровень железа в крови, устраняя тем самым одну из распространенных причин мигрени.Сухие волосы и кожаЕсли регулярно есть рыбу жирных сортов – например, лосося – можно не только поддержать здоровье сосудов и сердца, но и убрать повышенную сухость кожи и волос. Витамин D и жирные кислоты Омега-3, которых много в такой рыбе, помогают бороться с перхотью и выпадением волос, а также поддерживают естественный баланс здоровых жиров в организме.Медленный метаболизмСамый лучший способ разогнать метаболизм – не пропускать завтрак. Самое лучшее время для первой трапезы дня – первые полчаса после пробуждения. Нашему организму для полного пробуждения требуется примерно час, и если мы позавтракаем в это время, еда будет перевариваться медленнее, мы – дольше чувствовать себя сытыми, а обмен веществ – потихоньку ускорится.Жёлтые зубыЕсли вас не устраивает цвет ваших зубов, добавьте в свой ежедневный рацион свежие фрукты и ягоды. Так, клубника помогает убрать желтый налет и справиться от пятен от кофе и чая, свежие яблоки стимулируют выделение слюны, которая действует как естественный очиститель от пятен и зубного налета. А кислые фрукты – лимоны, апельсины, грейпфруты – помогают нейтрализовать повышенную кислотность в полости рта и защитить зубы от болезней. Но важно тщательно полоскать ротовую полость после каждого употребления фруктов.Для профилактики образования камней в желчном пузыреЧерный кофе полезен в том числе и для здоровья желчного пузыря: этот напиток стимулирует активные сокращения пузыря и тем самым мешает мелким кристаллам «слипаться» в большие и опасные камни. Так что чем больше кофе вы пьете (в разумных количествах, конечно), тем здоровее ваш желчный пузырь.