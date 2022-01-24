Один бокал вина в день для сердца не полезен
Эксперты неоднократно говорили о том, что один бокал вина в день может быть полезен для здоровья. Но это распространённое заблуждение о пользе умеренного употребления спиртных напитков было опровергнуто экспертами из Всемирной федерации сердца . Вино содержит антиоксиданты, полезные для здоровья, но эксперты заявили, что подтвердившие пользу умеренного поглощения алкоголя исследования были наблюдательными. Они не брали во внимание некоторые важные факторы.
К примеру, умеренно употреблявшие алкоголь люди выглядели более здоровыми, чем непьющие, поскольку трезвенники просто имели проблемы с алкоголем в прошлом, а теперь завязали. Продвижение спиртных напитков, как составляющих здорового образа жизни и нормального человеческого общения, отвлекает человечество от того вреда, что несет с собой алкоголь. Особенно, когда возникает тема умеренного его употребления вроде одного бокала вина в день.
Довольно часто прожившие свыше 100 лет долгожители сообщают о том, что они до сих пор балуют себя вином. Но вовсе не этот напиток является рецептом их долголетия, а уникальная комбинация генов и некоторых внешних факторов. В реальности, любое количество алкоголя разрушительно для здоровья, и лучше не употреблять его совсем. Особенному важно не продвигать идею умеренного употребления спиртных напитков в качестве одного из столпов здорового образа жизни, так как это может негативно повлиять на неокрепшие умы молодых людей.
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