Один бокал вина в день для сердца не полезен

Очередное исследование показало, что умеренное употребление алкоголя вовсе не приносит никакого преимущества здоровью. В частности, сердце не начинает работать после этого более насыщенно и функционально.Эксперты неоднократно говорили о том, что один бокал вина в день может быть полезен для здоровья. Но это распространённое заблуждение о пользе умеренного употребления спиртных напитков было опровергнуто экспертами из Всемирной федерации сердца . Вино содержит антиоксиданты, полезные для здоровья, но эксперты заявили, что подтвердившие пользу умеренного поглощения алкоголя исследования были наблюдательными. Они не брали во внимание некоторые важные факторы.К примеру, умеренно употреблявшие алкоголь люди выглядели более здоровыми, чем непьющие, поскольку трезвенники просто имели проблемы с алкоголем в прошлом, а теперь завязали. Продвижение спиртных напитков, как составляющих здорового образа жизни и нормального человеческого общения, отвлекает человечество от того вреда, что несет с собой алкоголь. Особенно, когда возникает тема умеренного его употребления вроде одного бокала вина в день.Довольно часто прожившие свыше 100 лет долгожители сообщают о том, что они до сих пор балуют себя вином. Но вовсе не этот напиток является рецептом их долголетия, а уникальная комбинация генов и некоторых внешних факторов. В реальности, любое количество алкоголя разрушительно для здоровья, и лучше не употреблять его совсем. Особенному важно не продвигать идею умеренного употребления спиртных напитков в качестве одного из столпов здорового образа жизни, так как это может негативно повлиять на неокрепшие умы молодых людей.