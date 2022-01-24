Врач Королева: жир улучшает защиту организма от заражения Омикроном
Жир улучшает защиту организма от заражения Омикроном – об этом врач рассказала в интервью, добавив, что в рационе при отсутствии индивидуальных противопоказаний должны присутствовать здоровые источники жира животного происхождения.
«Жиры животного происхождения позволяют укрепить иммунную систему организма – это особенно важно в период распространения Омикрон-штамма», - заметила Маргарита Королева.
Эксперт пояснила, что адекватное потребление животного жира эффективно поддерживает здоровье легких, чья ткань содержит жир в своем составе. Королева уточнила, что
«в состав альвеолярного аппарата легочной ткани входит сурфактант, на 90% состоящий из насыщенных жиров».
Кроме того, жир присутствует в составе легочных мембран.
Говоря о жирных продуктах, актуальных в питании сегодня, когда активно распространяется Омикрон, Маргарита Королева посоветовала употреблять сало, топленое масло (масло гкхи), рыбий жир. Как особенно калорийные, такие продукты врач рекомендует есть утром, в первой половине дня. Разумеется, контролируя их количество.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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