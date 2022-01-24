Врач Королева: жир улучшает защиту организма от заражения Омикроном

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По словам врача диетолога Маргариты Королевой, употребление в пищу качественного животного жира, сала является хорошим органическим способом профилактики Омикрон-инфекции.Жир улучшает защиту организма от заражения Омикроном – об этом врач рассказала в интервью, добавив, что в рационе при отсутствии индивидуальных противопоказаний должны присутствовать здоровые источники жира животного происхождения.«Жиры животного происхождения позволяют укрепить иммунную систему организма – это особенно важно в период распространения Омикрон-штамма», - заметила Маргарита Королева.Эксперт пояснила, что адекватное потребление животного жира эффективно поддерживает здоровье легких, чья ткань содержит жир в своем составе. Королева уточнила, что«в состав альвеолярного аппарата легочной ткани входит сурфактант, на 90% состоящий из насыщенных жиров».Кроме того, жир присутствует в составе легочных мембран.Говоря о жирных продуктах, актуальных в питании сегодня, когда активно распространяется Омикрон, Маргарита Королева посоветовала употреблять сало, топленое масло (масло гкхи), рыбий жир. Как особенно калорийные, такие продукты врач рекомендует есть утром, в первой половине дня. Разумеется, контролируя их количество.