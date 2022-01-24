Как пластиковая упаковка продуктов влияет на наше здоровье

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Вещества в её составе воздействуют на нас гораздо сильнее, чем мы думаем.Научный журналист издания Vox Джессика Беллаз (Julia Belluz) рассказала об основных исследованиях и предостережениях учёных.Как опасные полимеры и микропластик влияют на работу гормоновПочти всё, что мы едим, продаётся, хранится или разогревается в пластиковой таре. Бутылки, пищевая плёнка, покрытие в алюминиевых банках, одноразовая посуда — большая часть упаковки сегодня сделана с использованием поликарбонатного пластика. В некоторых его разновидностях есть биоактивные химические вещества, в частности, бисфенол А и фталаты. Они могут просачиваться из упаковки в продукты, особенно при нагревании.Появляется всё больше и больше доказательств того, что они вредят нашему здоровью. Например, по данным опубликованного весной исследования , больше 90% бутилированной воды ведущих мировых производителей загрязнены микропластиком. Это частицы длиной меньше пяти миллиметров.Попав в организм, они приводят к гормональным нарушениям.В частности, они имитируют работу эстрогена , вмешиваются в работу щитовидной железы и подавляют действие тестостеронаКак известно, гормоны регулируют работу организма. Они переносят информацию, премещаясь по кровотоку и запуская определённые процессы в органах. Теперь представьте, что вы съели что-то похожее по структуре на гормон и действующее аналогичным образом. Это может нарушить хрупкий баланс внутри организма. Именно так происходит, если в течение многих лет в организм попадают небольшие дозы химических веществ из пластика. И это начинается в детстве.«Любой орган или система, развивающиеся у плода или ребёнка, могут существенно измениться под воздействием химических веществ из пластика, даже от небольших доз, но заметить это очень сложно», — говорит Том Нелтнер (Tom Neltner), директор по химической политике Фонда защиты окружающей среды EDF. Поэтому в июле 2018 года Американская академия педиатрии призвала родителей ограничить использование пластиковых контейнеров, а также потребовала срочно пересмотреть методы регулирования этих веществ.Как пластик действует на животныхВ качестве моделей для изучения человеческих болезней используют водных животных, обезьян и грызунов. В целом исследования на животных показывают, что пластик может нанести вред организму, особенно репродуктивной системе. Он может вызвать отклонения в развитии спермы, яйцеклеток и плода.В 2012 году учёные из Гарварда опубликовали исследование о влиянии бисфенола А на развитие женских половых клеток у макак-резус. Они давали обезьянам вещество с едой или вживляли имплантат, выделяющий определённое его количество. Это привело к нарушениям на двух критически важных стадиях развития яйцеклетки. То есть к снижению фертильности.Гормоны и частицы пластика, имитирующие их, — это часть сложных систем обратной связи в организме.Например, фталаты и поливинилхлорид вызывают воспалительную реакцию у мышей и, возможно, провоцируют астму. А попадание пластика в организм вызвало проблемы с развитием спермы у крыс и повреждения яичек у мышей и морских свинок.Однако опираясь лишь на исследования животных, нельзя сделать однозначные выводы. В старых работах учёные использовали очень высокие дозы веществ — на несколько порядков больше, чем могут получить люди. Так получилось, потому что ранние исследования проводили токсикологи, а не эндокринологи.«Что касается токсинов, чем больше их получишь, тем сильнее эффект, но с гормонами дело обстоит не так, — объясняет эндокринолог Фредерик фом Заль (Frederick Vom Saal) из Миссурийского университета. — Гормоны — это молекулы-регуляторы, действующие на уровне одной триллионной грамма».Согласно его исследованию , диоктилфталат приводит к негативным последствиям даже в дозах в 25 000 раз меньше тех, которые считались опасными ранее. А у мужских особей-потомков тех мышей, которым давали это вещество, появляются деформации половых путей.Как ещё влияет пластик на человеческий организмНе все проблемы со здоровьем, возникающие у животных, обязательно появятся и у людей. Мы всё-таки устроены по-разному. Проблема в том, что сложно установить однозначные причинно-следственные связи. Чаще всего учёные могут только сказать, что контакты с пластиком влияют на определённые показатели здоровья.Есть и другая проблема . Не всегда ясно, какие именно компоненты вошли в упаковку. При производстве полимерных пластмасс возникает множество побочных продуктов, которые не всегда проверяют на безопасность. Поэтому сложно выявить эффект каждого отдельного химического вещества.Тем не менее, по словам исследователя Карла-Густава Борнхага (Carl-Gustaf Bornehag), связь химических веществ в пластике с негативным воздействием на здоровье человека отмечена в целом ряде работ. И опыты на клетках и животных подтверждают эти выводы .В первую очередь страдают фертильность, половая функция у мужчин, иммунная система, повышается риск диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения.Кроме того, химические вещества из пластика влияют на когнитивные функции. Попадание в организм бисфенола А в раннем возрасте связано с нарушениями развития мозга, а также повышенным риском детской одышки и астмы. А контакт с фталатами в период внутриутробного развития может привести к пониженному IQ, проблемам с вниманием, трудностям при коммуникации.Хотя сейчас многие компании производят пластик без фталатов и бисфенола А, учёные сомневаются в безопасности их эквивалентов: многие из них по функциям похожи на те вредные вещества, которые заменяют.Что делать, чтобы сократить вредное воздействиеСтарайтесь есть свежие фрукты и овощи. Это снизит риск попадания в пищу химических веществ из пластиковой упаковки.Не разогревайте еду в пластиковой посуде.Храните еду в стеклянной или металлической посуде.Не пользуйтесь пластиковой посудой с кодом переработки 3 (содержит фталаты), 6 (стирол) и 7 (бисфенолы).Но даже если соблюдать все меры предосторожности, невозможно полностью защититься от этих химических веществ. Бисфенол А обнаружили на кассовых чеках и в одноразовой посуде . Фталаты распространены ещё больше. Они присутствуют в лекарствах и оболочке пищевых добавок, в загустителях, смазках и эмульгаторах. А также в медицинских приборах, чистящих средствах, краске и пластилине, в тканях, секс-игрушках, жидком мыле и лаке для ногтей.Те вещества, что не попадают к нам в организм напрямую, оказываются на свалках. Постепенно они разлагаются до микропластика и впитывают вредные соединения — и всё это потом попадает в воду и пищу. Тем не менее любые попытки сократить количество пластика, попадающего в организм, всё же стоят того.