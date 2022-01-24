Врачи советуют завести привычку ежедневно держать ноги поднятыми кверху

Врачи говорят, что привычка ежедневно держать ноги в приподнятом состоянии по несколько минут крайне благоприятно сказывается на здоровье.Врачи из Германии советуют завести привычку ежедневно держать ноги поднятыми кверху в течение двадцати минут – например, в позе лежа спиной на полу и с ногами на диване, об этом пишет журнал Freundin.Почему же полезно держать ноги приподнятыми?Расслабляются вены. Люди, которым приходится много сидеть или стоять в течение дня, часто сталкиваются с явлением отекших, распухших вечером ног. Подняв конечности на несколько минут, можно добиться расслабления вен, уменьшить дискомфорт, тяжесть, боль в ногах.Улучшается кровообращение сердца. Поднятие ног улучшает приток крови к миокарду, что благоприятно сказывается на состоянии сердечной мышцы.Стимулируется пищеварение. Приток крови, активизируемый поднятыми кверху ногами, также положительно влияет на работу нашего желудка. По словам врачей, привычка ежедневно держать ноги поднятыми 20 минут тренирует группу мышц, ответственных за пищеварение, улучшает его, предотвращает запоры и проблему «запертых» в животе газов.Улучшается подача кислорода. Приподнятые ноги также обеспечивают лучшее снабжение кислородом, поступающим с кровью. От этого выигрывают не только органы, но также улучшается функциональность организма – он получает больше энергии, эффективнее противостоит инфекциям.