Названы продукты, которые помогут защитить зрение
Для эксперимента были приглашены 13 добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет. В течение трех месяцев они должны были употреблять пять раз в неделю ягоды годжи в количестве около унции. Также были приглашены 14 добровольцев, которые употребляли комерческую добавку для здоровья глаз в течение того же времени. После эксперимента добровольцы подверглись обследованию и положительные тенденции были замечены только среди группы, употребляющей ягоды годжи.
Специалисты предполагают, что такой эффект достигается благодаря двум соединениям лютеина и зеаксантина. Они в большом количестве содержатся в ягодах и помогают в борьбе с заболеваниями глаз.
Преимуществом ягод становится то, что их необходимо употреблять в небольших количествах. Также они легко усваиваются организмом и поэтому приносят больше пользы.
Лютеин и зеаксантин также содержатся в яичных желтках, кукурузе, оранжевом болгарском перце, шпинате, кабачках и нескольких видах тыкв. Употребление этих продуктов поможет поддержать здоровье глаз.
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