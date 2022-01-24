Названы продукты, которые помогут защитить зрение

Наиболее распространенной причиной возрастной потери зрения является дегенерация желтого пятна, или ВМД. Однако этих заболеваний можно избежать. Благодаря последнему исследованию удалось выяснить, что такой суперпродукт, как ягоды годжи, может быть оказаться сильным средством профилактики.Для эксперимента были приглашены 13 добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет. В течение трех месяцев они должны были употреблять пять раз в неделю ягоды годжи в количестве около унции. Также были приглашены 14 добровольцев, которые употребляли комерческую добавку для здоровья глаз в течение того же времени. После эксперимента добровольцы подверглись обследованию и положительные тенденции были замечены только среди группы, употребляющей ягоды годжи.Специалисты предполагают, что такой эффект достигается благодаря двум соединениям лютеина и зеаксантина. Они в большом количестве содержатся в ягодах и помогают в борьбе с заболеваниями глаз.Преимуществом ягод становится то, что их необходимо употреблять в небольших количествах. Также они легко усваиваются организмом и поэтому приносят больше пользы.Лютеин и зеаксантин также содержатся в яичных желтках, кукурузе, оранжевом болгарском перце, шпинате, кабачках и нескольких видах тыкв. Употребление этих продуктов поможет поддержать здоровье глаз.