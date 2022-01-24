Как шафран может помочь глазам

Употребление шафрана помогает при различных заболеваниях глаз, включая глаукому, диабетическую ретинопатию и возрастную макулодистрофию. Это кушанье содержит в себе массу полезных свойств для нашего зрения.Шафран считают самой дорогой специей в мире, что связано с проблемами при сборе его урожая. Но он содержит и массу лечебных свойств. Польза шафрана для глаз является результатом высокой концентрации натуральных каротиноидов, защищающих сетчатку и хрусталик у людей в возрасте. Шафран помогает восстанавливать структуру и функционал клеток сетчатки.В его состав входят антиоксидантные каротиноиды кроцин и кроцетин, обладающие сильным положительным воздействием на клеточном уровне и защищающие нейроны. Исследования на животных и в лабораториях показали, что шафран обладает противораковым, иммуномодулирующим, нейропротекторным и очень полезным для глаз воздействием. Каротиноиды защищают клетки сетчатки, восстанавливают их функционал и структуру, повреждённую окислительным стрессом при возрастных дегенерациях жёлтого пятна.Особенно полезно употребление шафрана для пациентов с возрастной макулодистрофией. Он обладает уникальными свойствами в деле изменения уровня активности определенных генов сетчатки глаз, которые играет важную роль в ее защите и восстановлении. Экстракт шафрана снижает внутриглазное давление у пациентов с первичной глаукомой, а также улучшает остроту зрения у жертв диабетической ретинопатии.