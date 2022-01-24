Как вода, какао и бальзам помогут не болеть зимой?

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Не только простуды: зимой повышается риск развития нескольких по-настоящему опасных болезней. Рассказываем, что можно и нужно сделать в холодное время года, чтобы защитить себя, и почему имбирного чая и апельсинов недостаточно.За несколько месяцев холодной погоды и недостатка солнечного света наше тело серьезно перестраивается, чтобы с наименьшими потерями пережить опасный период. И вот, что мы можем сделать, чтобы ему помочь.Чаще пользоваться бальзамом для губВы когда-нибудь обращали внимание на то, насколько часто зимой нам хочется облизывать губы? Это инстинктивная привычка, вызванная тем, что от сухого ветра и низкой температуры кожа гуд быстрее теряет влагу и нуждается в увлажнении. Но дерматологи предупреждают: лучше защищать нежную кожу губ с помощью бальзамов и масел – ведь привычка постоянно облизывать губы на холоде может привести к появлению серьезного раздражения кожи.Перейти на пасту для чувствительных зубовЕсли у вас чувствительная эмаль зубов или десны, зимой вы можете чаще испытывать дискомфорт в области полости рта. Холодный воздух может вызывать чувство дискомфорта и даже боли, особенно если у вас есть коронки, мосты, пломбы, обнаженные корни зубов или травмированные десны. Сам по себе холодный воздух не опасен для здоровья зубов и десен, но может доставить вам немало неприятных минут. Так что запланируйте визит к стоматологу, чтобы подобрать средства для снижения чувствительности, а также защиты эмали и десен.Есть меньше быстрых углеводов и больше белкаЕсли у вас диабет или преддиабет, вам стоит быть особенно внимательным к своему питанию и здоровью в холодное время года: серьезное понижение температуры может привести к повышенной выработке стрессового гормона кортизола, который в свою очередь влияет на резистентность к инсулину. Поэтому зимой надо обязательно регулярно измерять уровень сахара в крови и следить за диетой.Пить больше водыНе только наша кожа испытывает зимой недостаток влаги – весь организм быстрее теряет жидкость. Это может быть особенно опасно потому, что зимой мы не так просто различаем сигналы жажды и можем довольно долго держать наше тело «в сухости». Поэтому не забывайте выпивать стакан воды каждые два часа – даже если вам кажется, что вы совсем не хотите пить.Обязательно носить теплые перчатки и носкиВ холодное время года люди, страдающие артритом, чаще сталкиваются с приступами и обострениями этого заболевания, но виноваты в этом не низкие температуры, а скачки атмосферного давления. Врачи советуют увеличивать физическую нагрузку (но только делать это постепенно) и вести активный образ жизни. И, конечно, не забывать о теплой обуви и перчатках.Пить какаоВо-первых, шоколадный напиток поднимет настроение и уменьшит стресс, уровень которого зимой всегда выше, чем в теплое время года. А, во-вторых, полезные молочные жиры, которых много в какао, помогают защитить наши сосуды, которым также нелегко приходится зимой. Так что начинать или заканчивать день чашечкой какао – отличная идея.