Врач Зиннатуллин: какие рыбные консервы можно считать полезными
Врач Зиннатуллин поделился мнением, какие рыбные консервы можно считать уместными в рационе. Прежде всего, они должны быть качественными, не содержать в составе искусственных компонентов.
«Рыба плюс соль. Это самый полезный состав рыбных консервов, но количество соли не должно превышать норму», - заметил медик.
Зиннатуллин добавил, что консервы из жирных пород рыбы не уступают красной рыбе как источник омега-з жирных полиненасыщенных кислот. Их потребление полезно для сердечно-сосудистой системы, обладает многими улучшающими здоровье эффектами.
«В консервированном виде рыба сохраняется много полезных качеств, в том числе макроэлементы, микроэлементы и витамины группы В».
Употреблять рыбу в томате тоже можно. Более того, такие консервы дают организму антиоксидант ликопин, улучшающий защиту от рака.
В то же время, говорит врач Зиннатуллин, рыбные консервы не стоит употреблять в пищу чаще двух раз в неделю. При наличии некоторых хронических проблем есть такой продукт не следует совсем: в их числе гипертония, почечные болезни, больные печень, ЖКТ.
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