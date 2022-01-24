Врач Зиннатуллин: какие рыбные консервы можно считать полезными

По словам врача гастроэнтеролога Марата Зиннатуллина, качественные консервы из жирной рыбы можно смело считать полезными для здоровья.Врач Зиннатуллин поделился мнением, какие рыбные консервы можно считать уместными в рационе. Прежде всего, они должны быть качественными, не содержать в составе искусственных компонентов.«Рыба плюс соль. Это самый полезный состав рыбных консервов, но количество соли не должно превышать норму», - заметил медик.Зиннатуллин добавил, что консервы из жирных пород рыбы не уступают красной рыбе как источник омега-з жирных полиненасыщенных кислот. Их потребление полезно для сердечно-сосудистой системы, обладает многими улучшающими здоровье эффектами.«В консервированном виде рыба сохраняется много полезных качеств, в том числе макроэлементы, микроэлементы и витамины группы В».Употреблять рыбу в томате тоже можно. Более того, такие консервы дают организму антиоксидант ликопин, улучшающий защиту от рака.В то же время, говорит врач Зиннатуллин, рыбные консервы не стоит употреблять в пищу чаще двух раз в неделю. При наличии некоторых хронических проблем есть такой продукт не следует совсем: в их числе гипертония, почечные болезни, больные печень, ЖКТ.