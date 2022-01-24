Человеческий мозг лучше запоминает большие картинки

Израильские ученые выяснили, что даже размытое, но при этом крупное изображение запоминается лучше, чем четкое, но мелкое. Поэтому обучение с помощью небольших экранов смартфонов может быть не таким эффективным.Исследователей давно интересовал вопрос, почему некоторые вещи мы помним отчетливо, а другие сразу забываем. Они решили проверить теорию, что размер изображения и память как-то связаны друг с другом.Ученые под руководством доктора Шарон Гиле-Дотан из Школы оптометрии и науки о зрении Университета Бар-Илан (Израиль) выяснили, действительно ли большие изображения запоминаются лучше, чем маленькие. Это предположение было основано на том факте, что крупные изображения требуют от зрительной системы более серьезных ресурсов для обработки.Результаты новой работы впервые показывают, что в естественных условиях зрительная память зависит от размера изображения на сетчатке. Этот факт может иметь множество последствий, в том числе для выбора типов электронных экранов и степени обработки визуальной информации.Ученые изучили, что происходит со зрительной памятью, когда участники смотрят на картинки, при этом люди ничего не знали о предстоящем задании на запоминание. Им показывали различные картинки, при этом каждую предъявляли только один раз.В семи экспериментах участвовали сто восемьдесят два человека от 18 до 40 лет. И каждый раз исследователи обнаруживали, что большие изображения запоминаются в 1,5 раза лучше, чем маленькие. Это явление не зависело от внешних раздражителей, порядка появления картинок, их разрешения или количества содержащейся в них информации.Чтобы понять, был ли этот результат обусловлен размером, а не количеством деталей, исследователи также проверили, как запоминаются идентичные большие размытые изображения и четкие, но при этом мелкие. Они обнаружили, что даже в этом случае крупные изображения запоминаются лучше.«Возможно, что даже в динамических изображениях больше ресурсов зрения будет направлено на обработку видео на больших экранах, а не на маленьких, и, следовательно, видео на большом экране, будут лучше запоминаться», — сообщает Гиле-Дотан.Многие школьные учебники сегодня доступны в электронном формате, и студенты иногда учатся на своих смартфонах. Хотя экран смартфона удобен и доступен, на практике качество обучения может быть лучше на большом экране, подчеркивают авторы исследования.