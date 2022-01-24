Чем полезна и опасна минеральная вода

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Минералка является более кислой на вкус, чем обычная вода, за счет присутствия углекислоты. Но даже водопроводная вода содержит минералы и проходит через определённую обработку.В минеральной воде часто можно встретить кальций, хлор, фосфор, магний, калий, натрий и серу. Эти микроэлементы необходимы для некоторых биологических функций, включая синтез гормонов и производство ферментов для предотвращения кариеса. Минеральную воду добывают из специальных источников, и многие люди пьют её из-за терапевтической ценности. Иногда минералку подвергают обработке для удаления бактерий или токсических веществ.Минеральная вода является полезным источником магния, регулирующим нервную систему, уровень сахара в крови и артериальное давление. За счёт кальция она способствует здоровью костей, улучшает пищеварение, так как содержит сульфат магния и натрия. Минеральная вода укрепляет здоровье сердца, так как снижает уровень холестерина, а за счёт магния сокращает и риск ишемической болезни сердца. Наконец, минеральная вода - незаменимая обезжиренное добавка с большим количеством минералов, метаболизирующих жиры. А значит, употребление минеральной воды помогает бороться с лишним весом.Но она состоит не только из одних плюсов. Чрезмерное употребление минеральной воды влечёт побочные эффекты. Если минералка находится в пластиковой бутылке, то возникает риск переноса химических веществ из пластика в воду. А это грозит попаданием в организм микропластика. В газированной минеральной воде присутствует угольная кислота, провоцирующая вздутие. В минеральной воде меньше микробов, она не проходит процесс обеззараживания и содержит микроорганизмы. Наконец, газированная минеральная вода может повредить эмаль зубов, что показывало исследование ученых из Бирмингемского университета.