Как избавиться от заложенности носа быстро и без лекарств

Нанесите на свои руки небольшое количество лосьона или массажного масла и хорошенько их разотрите, чтобы разогреть.Если вы страдаете от заложенности носа, массаж придаточных пазух носа поможет снизить давление, которые вы испытываете при заложенности пазух.Массаж лобной пазухи носаНанесите на свои руки лосьон или массажное масло, чтобы смягчить движение своих пальцев по лицу и убрать трение. Поместите оба указательных пальца между бровями. Круговыми движениями двигайте пальцами от бровей к вискам.Повторите это движение 10 раз.Массаж решетчатого лабиринтаНанесите на свои руки небольшое количество лосьона или массажного масла и хорошенько их разотрите, чтобы разогреть. Указательными пальцами давите вдоль переносицы. Двигаясь вверх по направлению верхней части носа, сделайте указательными пальцами небольшие круговые движения рядом с уголками глаза.Но не стоит прикасаться к самим глазам, иначе в них может попасть масло. Повторите это движение 10 разМассаж верхнечелюстной (гайморовой) пазухиИ снова, нанесите на свои руки немного лосьона или массажного масла и разотрите их, чтобы согреть. Указательными пальцами приложите нисходящее давление на каждую щеку рядом с внешними уголками ноздрей. Небольшими круговыми движениями двигайте пальцы вдоль скул в направлении ушей.Повторите это движение 10 раз.Массаж клиновидной (основной) пазухиКак и в предыдущих типах массажа, нанесите на свои руки немного лосьона или массажного масла и разотрите их, чтобы разогреть. Указательными пальцами делайте круговые движения за мочками ушей. Затем двигайтесь в направление передней части ушей и надавливайте вдоль всей длины.Повторите это движение 10 раз.Снимите заложенность при помощи техники растирания носаДанный метод рекомендуется людям с проблемами придаточных пазух и заложенностью носа.Нанесите на руки немного масла. Круговыми движениями разотрите кончик носа ладонями рук, повторяя это движение 15-20 раз.Поменяйте направление трения и сделайте еще 15-20 повторов. Например, если первые 15 раз вы растирали свой нос по часовой стрелке, тогда следующие 15 повторов вы должны сделать против часовой стрелки.Уберите заложенность носа через массажНанесите на свои руки немного лосьона и разотрите их. Большими пальцами рук массируйте лицо, двигаясь от середины носа в направление ушей. Повторите это движение два-три раза, после чегоПоместите большие пальцы рук на середину носа и начните массировать в направление ушей.Повторите это движение два-три раза.Поместите большие пальцы рук под челюсть и двигайтесь ими вдоль сторон шеи в направление ключиц.